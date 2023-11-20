Песков подтвердил участие Путина в виртуальном саммите G20 22 ноября

В виртуальном саммите G20, который пройдет 22 ноября, запланировано выступление президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в рамках обсуждений президент представит позицию России по актуальным вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

19 ноября ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин может встретиться с зарубежными коллегами в рамках саммита G20. В ходе пресс-колла журналисты попросили Дмитрий Пескова прокомментировать эту информацию. «Да, планируется выступление»,— ответил он.

На уточняющий вопрос, какой теме будет посвящено выступление Владимира Путина, Дмитрий Песков пояснил: «Повестка понятна, это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная».

Провести встречу лидеров G20 в виртуальном формате предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе очного саммита группы, который прошел 9–10 сентября. От России на саммите в Нью-Дели присутствовал глава МИДа Сергей Лавров. Дмитрий Песков тогда объяснил отсутствие российского президента на мероприятии тем, что у Владимира Путина «нет потребности» общаться с лидерами и представителями других стран, входящих в G20.

Виртуальный саммит G20 состоится 22 ноября. Председательствующая в «двадцатке» Индия заранее направила приглашение всем лидерам стран объединения принять участие в мероприятии.

Милена Костерева