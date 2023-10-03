Кремль: Россия не выходила «из режима отказа» от ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал газеты The New York Times о возможной подготовке России к испытанию ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» в Арктике, посоветовал журналистам «более детально изучить спутниковые снимки». Он также отметил, что Россия не принимала решений о выходе из режима отказа от ядерных испытаний. Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал предложение главреда RT и «России сегодня» Маргариты Симоньян провести ядерное испытание над Сибирью.

«Нет, не могу прокомментировать. Я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times»,— ответил Дмитрий Песков на брифинге. «По всей видимости, им нужно более детально изучать спутниковые снимки»,— добавил он.

Накануне газета The New York Times выпустила материал, в котором говорилось, что Россия готовится или уже провела испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Журналисты ссылались на спутниковые снимки от 20 и 28 сентября, на которых видно грузовик с прицепом. По данным газеты, грузовик как раз соответствует размерам ракеты для «Буревестника». Журналисты отметили, что укрытие от непогоды, которое обычно прикрывает стартовую площадку, в эти дни было убрано.

Ранее сегодня, 3 октября, главред RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян предложила провести в атмосфере на высоте 100 км над Сибирью ядерное испытание. По ее словам, на земле от ядерного испытания над Сибирью «ничего не будет», в том числе ядерной зимы. По ее мнению, такой «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине.

«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор. Поэтому я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения»,— заявил Дмитрий Песков, комментируя предложение госпожи Симоньян. Пресс-секретарь президента отметил, что Маргарита Симоньян не находится на государственной службе, «поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию».

На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что Министерство энергетики США выступило с инициативой пригласить наблюдателей из России и Китая на не запрещенные международными соглашениями субкритические испытания на своих объектах. Цель — повысить прозрачность в ядерной сфере и понизить напряжение в военной сфере. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия приглашений не получала. Господин Рябков дал понять, что в целом Россия ожидает сейчас от США иных шагов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США идут неиспытанными путями».

Анастасия Ларина