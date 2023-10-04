Симоньян подала заявление о клевете на пожаловавшегося на нее в СКР

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что подала заявление на «помощника какого-то депутата» по статье о клевете (ст. 128.1 УК РФ). По словам госпожи Симоньян, он подал на нее заявление и написал, что она «предложила нанести ядерный удар по территории РФ». Ранее главред RT говорила, что, если произвести термоядерный взрыв над Сибирью, «ничего такого страшного» не случится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье "Клевета". За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я "предложила нанести ядерный удар по территории РФ". Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания»,— написала госпожа Симоньян в Telegram.

3 октября помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (признан в РФ иностранным агентом) Евгений Королев написал в Telegram, что отправил обращения в Следственный комитет России (СКР) и МВД с требованием проанализировать высказывания Маргариты Симоньян и привлечь ее к административной или уголовной ответственности.

«Сегодня Маргарита Симоньян в своей передаче Ч.Т.Д предложила нанести ядерный удар по территории РФ, а именно Сибири»,— среди прочего написал господин Королев.

Главный редактор RT высказалась о термоядерном ударе ранее 3 октября. Как она пояснила, «один умный человек» (с ее слов — инженер-радиоэлектроник) рассказал ей, что «если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Этого ничего не будет». Глава СМИ добавила, что вместо этого будет выведена из строя вся техника, поэтому «мы вернемся в год этак какой-нибудь 93-й».

«Я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Но как минимум вот это будет гора с плеч»,— сказала Маргарита Симоньян.

На высказывание главреда RT отреагировали в Кремле, заявив, что Россия не собирается проводить ядерные испытания. Депутат Госдумы Мария Прусакова в видеообращении к госпоже Симоньян заявила, что ее высказывание сибиряки восприняли как глубокое оскорбление. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя слова главреда, сказал, что к «проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно». При этом глава Чечни Рамзан Кадыров за госпожу Симоньян заступился. «Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории»,— написал он.

Эрдни Кагалтынов