Мэр Новосибирска прокомментировал заявление Симоньян о ядерных взрывах над Сибирью

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что «ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет», после слов главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о возможных последствиях ядерных взрывов над Сибирью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Наверное, я как физик по образованию, прокомментирую. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно», - отметил Анатолий Локоть.

Накануне Маргарита Симоньян сообщила, что «один умный человек» рассказал ей то, о чем она «никогда не догадывалась». По ее словам, в случае ядерного взрыва где-нибудь на высоте 100 км над Сибирью «ничего такого страшного не будет, никакой ядерной зимы».

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 1993 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет», — считает главный редактор RT.

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Александр Киселев