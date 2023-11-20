Умерла писательница и правозащитница Нина Катерли

В возрасте 89 лет скончалась петербургская писательница и правозащитница Нина Катерли. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила в социальных сетях ее дочь Нина Эфрос. Ранее после возбуждения уголовного дела в отношении внучки писательницы, режиссера Евгении Беркович, ее квартиру обыскали силовики по статье об оправдании терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писательница и правозащитница Нина Катерли

Фото: @nkaterli Писательница и правозащитница Нина Катерли

Фото: @nkaterli

Нина Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде в семье писателей. После учебы почти двадцать лет она проработала химиком-технологом в НИИ, а затем занялась литературной деятельностью. Она состояла в ПЕН-клубе Санкт-Петербурга (признан в России иностранным агентом), правозащитном центре «Мемориал» (признан в России иностранным агентом и ликвидирован по решению Мосгорсуда) и Правозащитном совете Санкт-Петербурга. Нина Катерли писала документальные, психологические и фантастические произведения. Всего под ее именем было выпущено 15 книг, в том числе и на иностранных языках за рубежом.

В мае 2023 года в Петербурге прошли обыски в квартире Нины Катерли и ее дочери Елены Эфрос. Тогда у них изъяли компьютеры. Визит силовиков они связали с расследованием по делу внучки писательницы — режиссера Евгении Беркович. Дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.5 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы) возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». В нем рассказывается о российских женщинах, которых завербовали радикальные исламисты для поездки в Сирию. В настоящий момент режиссер находится в СИЗО, в начале ноября суд продлил арест до 10 января 2024 года.

Подробнее о деле Беркович, внучки Нины Катерли, читайте в материале «Суд не поднял занавес».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург