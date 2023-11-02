Суд продлил до 10 января арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы продлил на два месяца и десять суток — до 10 января 2024 года — арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, передают госагентства ТАСС и «РИА Новости». Они обвиняются в оправдании терроризма (205.2 УК РФ) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» и находятся в СИЗО с 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Петрийчук (в центре) и Евгения Беркович во время заседания

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Светлана Петрийчук (в центре) и Евгения Беркович во время заседания

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Представитель СКР просил суд продлить арест, поскольку ранее назначенные экспертизы — психиатрическая и психолого-лингвистическая — пока не завершены. Следствие ранее заявляло, что за время проведения экспертиз подсудимые могут скрыться. Защита Евгении Беркович и Светланы Петрийчук считает продление меры пресечения необоснованным.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о российских женщинах, которых завербовали радикальные исламисты для поездки в Сирию. По результатам «деструктологической экспертизы», на которой основывается уголовное дело, в постановке обнаружили героизацию ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и идеологию радикального феминизма.

Защита настаивала, что судебная экспертиза не должна приниматься во внимание судом. Незадолго до этого Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте заявил, что деструктологическая судебная экспертиза, не научна, а значит, не может быть признана экспертным заключением. В документе центра утверждалось, что в связанных с терроризмом делах проводятся лингвистические или комплексные психолого-лингвистические экспертизы.

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович вину не признают. Защита в суде настаивала, что в материалах дела речь идет о размещенной в YouTube читке пьесы, а не о полноценной постановке. По статье об оправдании терроризма обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Суд не поднял занавес».

Лусине Баласян