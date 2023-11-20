ВШУ обосновала экономическую эффективность первой ветки метро в Краснодаре

Проект строительства первой линии метро в Краснодаре получил обоснование экономической эффективности в Высшей школе управления (ВШУ). При этом планируемая ветка будет отличаться от метро в привычном понимании, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Илья Поздняков.

«Технически это метро. Так называемое легкое метро. Разница в том, что в обычном метро одно направление, один тоннель, а в легком метро в одном тоннеле два рельса идут параллельно в обоих направлениях. Также в обычном метро электричество подается на рельсы, а в легком — на провода»,— объяснил Илья Поздняков.

Сейчас ведется предпроектная проработка идеи строительства. На первом этапе, как было сказано ранее, в планах проложить первую ветку краснодарского метро в новый развивающийся район в северо-восточную часть города и подвязать проект к грядущему большому строительству «Нового Краснодара». Так будет проще получить дополнительную финансовую поддержку на уровне федерации, считает руководитель департамента.

«Не могу говорить за все метро, но проект первой линии по итогам исследований в ВШУ получил обоснование экономической эффективности. С учетом того, что линию планируется проложить через густонаселенные микрорайоны, из которых затруднен выезд на автомобилях, метро будет пользоваться спросом»,— заявил господин Поздняков.

О том, что метро позиционируется как линия «Скоростного трамвая», «Ъ-Кубань» ранее сообщили в департаменте транспорта Краснодара. Саму идею строительства первой линии метро Илья Поздняков озвучил в середине ноября.

Вячеслав Рыжков

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