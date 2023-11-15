В Краснодаре предлагают построить подземное метро к новому микрорайону

Власти Краснодарского края предложили построить к новому северо-восточному микрорайону Краснодара «легкое метро неглубокого заложения». Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на руководителя регионального департамента архитектуры и градостроительной политики Илью Позднякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Метро предлагают проложить от железнодорожного вокзала по улице Красной в сторону улицы 40 лет Победы. Таким образом оно захватит два жилых микрорайона города. Основная ветка будет идти по центру и главной магистральной улице. Предполагается выход на несколько станций метро.

Илья Поздняков считает, что транспортной доступности нового микрорайона нужно уделить особое внимание. Поэтому для нормального функционирования территории, по его словам, метро необходимо.

Идея с подземным метро в северо-восточный микрорайон Краснодара появилась два месяца назад, отмечает руководитель департамента. При этом уже есть конкретный концессионер, готовый инвестировать в проект.

Участник общественного движения «Городские решения» Мирослав Валькович пишет в своем Telegram-канале, что стоимость проекта оценивают примерно в 95 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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