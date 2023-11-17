В дептрансе Краснодара прокомментировали проект строительства метро

Ранее заявленный проект строительства метро в Краснодаре позиционируют как линию «Скоростного трамвая» подземного прохождения. Предполагается, что она свяжет северо-восточную часть города с его центральной частью, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Реализовывать проект планируют за счет привлечения частных инвестиций. Ранее сообщалось, что концессионер уже найден, а предварительная стоимость проекта — около 95 млрд руб.

«В условиях возрастающего пассажиропотока для города особенно актуальны проекты, позволяющие обеспечить ускоренное пассажирское сообщение между основными объектами притяжения на главных городских связях»,— прокомментировали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве уточнили, что окончательные трассировки будут определены в ходе разработки и утверждения градостроительной документации и документации по планировке территории.

Вячеслав Рыжков

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