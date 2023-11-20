На захваченном хуситами судне находятся граждане Болгарии, Мексики, Румыниии, Украины и Филиппин

Захваченное йеменской группировкой «Ансар Алла» (хуситы) судно Galaxy Leader принадлежит британской компании, его оператором является японская Nippon Yusen KK (NYK Line). Токийская фирма уведомила министерство транспорта Японии, что на судне нет японцев и израильтян.

На судне работают 25 граждан пяти стран: Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии. NYK Line сообщила властям, что эксплуатировала Galaxy Leader как автоперевозчик, передает Kyodo.

Хуситы накануне, 19 ноября, заявили о захвате корабля в Красном море. Они утверждают, что Galaxy Leader является израильским судном. Экипаж был задержан. Армия обороны Израиля заявила, что корабль не принадлежит израильским гражданам, на борту нет израильтян. По данным The Times of Israel, Galaxy Leader зарегистрирован на британскую компанию, которая частично принадлежит израильскому бизнесмену Рами Унгеру.

Леонид Уварчев