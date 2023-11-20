Фильм «По щучьему велению» в четвертый уикенд возглавил российский кинопрокат

Российская комедия «По щучьему велению» стала лидером кинопроката в РФ и СНГ в четвертый уикенд подряд. В общей сложности картина собрала около 2,1 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 16–19 ноября в РФ и СНГ:

«По щучьему велению» — 209 млн руб. (всего — 2,09 млрд руб.);

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (без РФ и Белоруссии) — 26,9 млн руб.;

«Капитан Марвел 2» (без РФ и Белоруссии) — 25,9 млн руб. (97,4 млн руб.);

«Моя ужасная сестра 2» — 21,3 млн руб.;

«Катастрофа» — 21 млн руб. (60,1 млн руб.).

Фильм «По щучьему велению» стал восьмой российской картиной, которой удалось собрать в прокате больше 2 млрд руб. Комедия заработала столько на 24-й день показов, фильму «Вызов», например, для этого потребовалось больше трех месяцев. Шесть остальных отечественных фильмов с кассой выше 2 млрд руб. выходили в прокат в новогодние праздники или перед ними.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «И печи наши быстры».

Леонид Уварчев