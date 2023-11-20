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Фильм «По щучьему велению» в четвертый уикенд возглавил российский кинопрокат

Российская комедия «По щучьему велению» стала лидером кинопроката в РФ и СНГ в четвертый уикенд подряд. В общей сложности картина собрала около 2,1 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 16–19 ноября в РФ и СНГ:

  • «По щучьему велению» — 209 млн руб. (всего — 2,09 млрд руб.);
  • «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (без РФ и Белоруссии) — 26,9 млн руб.;
  • «Капитан Марвел 2» (без РФ и Белоруссии) — 25,9 млн руб. (97,4 млн руб.);
  • «Моя ужасная сестра 2» — 21,3 млн руб.;
  • «Катастрофа» — 21 млн руб. (60,1 млн руб.).

Фильм «По щучьему велению» стал восьмой российской картиной, которой удалось собрать в прокате больше 2 млрд руб. Комедия заработала столько на 24-й день показов, фильму «Вызов», например, для этого потребовалось больше трех месяцев. Шесть остальных отечественных фильмов с кассой выше 2 млрд руб. выходили в прокат в новогодние праздники или перед ними.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «И печи наши быстры».

Леонид Уварчев

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