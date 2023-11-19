Сборы фильма «По щучьему веленью» превысили 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «По щучьему веленью» режиссера Александра Войтинского по итогам четвертого уикенда превысили 2 млрд руб. Кинокартина стала восьмым проектом в России, который преодолел эту цифру.

Премьера фильма прошла 26 октября. За 25 дней проката он собрал 2,037 млрд руб., следует из данных ЕАИС Фонда кино. За последний уикенд (с 16 по 19 ноября) кинокартина заработала 189,8 млн руб., включая сумму от продажи билетов на ближайшие даты.

В первый уикенд (с 26 по 29 октября) фильм «По щучьему веленью» собрал 406 млн руб., во второй (с 2 по 5 ноября) — еще 615 млн руб. С момента выхода в прокат проект остается на первом месте по кассовым сборам.

Отметку в 2 млрд руб. ранее удалось преодолеть семи российским фильмам, из которых два вышли в 2023 году: «Чебурашка» (6,7 млрд руб.) и «Вызов» (2,1 млрд руб.). В число наиболее прибыльных кинокартин также входят: «Холоп» (3,1 млрд), «Движение вверх» (2,97 млрд), «Т-34» (2,3 млрд), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2,2 млрд) и «Последний богатырь: Корень зла» (2,05 млрд).

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «И печи наши быстры».

Петр Бузлаев