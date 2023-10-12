Песков: указ о продаже валютной выручки экспортерами не будет опубликован

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что указ президента Владимира Путина об обязательной продаже выручки в иностранной валюте компаниями-экспортерами не будет опубликован. По его словам, указ останется для служебного пользования, а список компаний, которых касается указ, не может быть опубликован.

«По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован»,— пояснил господин Песков.

11 октября господин Песков сообщил, что Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам». По словам Дмитрия Пескова, указ распространяется на 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Подробнее об указе — в материале «Ъ» «Встречаем валютных комиссаров».