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Коммерсантъ FM
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Верховный суд присмотрелся к агитации

Избиркомам готовят «шпаргалку» по борьбе с нарушениями

Пленум Верховного суда (ВС) намерен дать разъяснения по делам о правонарушениях, связанных с информационным обеспечением выборов. Главная интрига готовящегося проекта — насколько широко будет очерчен круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за нарушения правил агитации. В одном из предлагаемых вариантов сказано, что такое нарушение может быть допущено не только СМИ, но и «любым лицом», разместившим материалы в интернете. Наличие разных вариантов означает, что в ВС еще думают, следует ли усиливать фокус на этом аспекте, объясняет эксперт.

В преддверии президентской кампании Верховный суд решил еще раз разъяснить гражданам, на каких условиях они вправе участвовать в предвыборной агитации

В преддверии президентской кампании Верховный суд решил еще раз разъяснить гражданам, на каких условиях они вправе участвовать в предвыборной агитации

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В преддверии президентской кампании Верховный суд решил еще раз разъяснить гражданам, на каких условиях они вправе участвовать в предвыборной агитации

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В проекте постановления (“Ъ” с ним ознакомился) ВС напоминает, что информационное обеспечение выборов включает как информирование избирателей, так и предвыборную агитацию. Первое подразумевает информацию о кандидатах и партиях, социологические опросы, а также интервью и передачи с участием кандидатов. Содержание информационных материалов, размещаемых в СМИ или распространяемых иным способом, «должно быть объективным, достоверным, не нарушать равенство кандидатов», напоминает ВС. Например, нарушением будет считаться недостоверная информация о кандидате.

Агитация может выражаться в призывах голосовать за кандидата, в выражении предпочтения кому-либо из них или в распространении информации о не связанной с работой кандидата деятельности, способствующей формированию его отрицательного или положительного образа. Агитация, напоминает ВС, должна быть оплачена с избирательного счета, поэтому не представляющие кандидата граждане не вправе проводить агитмероприятия самостоятельно и за счет личных средств. В частности, избирателю нельзя заниматься изготовлением и публикацией «аудиовизуальных материалов», но можно безвозмездно и добровольно участвовать в распространении материалов, оплаченных из избирательного фонда. Разместить баннер в поддержку кандидата на балконе своей квартиры тоже будет проблематично, следует из разъяснения ВС: потребуется получить одобрение собрания собственников жилья.

Также ВС планирует напомнить, что иноагентам по закону запрещено заниматься агитацией (кроме случаев, когда они сами являются кандидатами). Если же агитация проводится в ходе несанкционированного публичного мероприятия, то квалифицировать это следует сразу по двум статьям КоАП.

Кроме того, ВС намерен разъяснить нижестоящим судам, что регистрация — не определяющий признак СМИ. Перечень форм периодического распространения информации под постоянным наименованием не является закрытым: например, к ним можно отнести аудиопрограмму или электронное издание, отмечается в проекте постановления. Соответственно, редакция СМИ может быть привлечена к административной ответственности в качестве должностного, юридического или физического лица — это зависит от формы организации ее деятельности.

Случаи привлечения к ответственности за агитацию в интернете не редкость, все необходимые для этого инструменты в законе уже есть, указывает электоральный юрист и бывший председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров. По его словам, в ходе конкурентной кампании может быть составлено до десятка протоколов, из которых треть составляют «бытовые» нарушения в интернете: посты с прямой агитацией в соцсетях или размещение там агитационных листовок без выходных данных. Штрафы за это небольшие (до 5 тыс. руб. для граждан), поэтому такие протоколы часто даже не обжалуют, рассказывает эксперт, а политтехнологи давно закладывают в бюджете статью на штрафы, раз уж цена вопроса минимальна, а потенциальный эффект велик. Поэтому пленум ВС выполняет скорее задачу правового просвещения: это «шпаргалка» для составляющего протоколы члена избиркома, чтобы он был уверен в правильности своих действий и ничего не перепутал в процедуре, поясняет господин Захаров. При этом наличие вариантов, в которых акцентируется, что субъектом нарушения может быть не только СМИ, вовсе не означает, что тут ВС колеблется, уверен юрист: речь идет о том, чтобы увеличить или уменьшить фокус на этом аспекте.

Кардинальных изменений в сложившейся практике ждать не стоит, согласен электоральный юрист Антон Рудаков: к ответственности за агитацию в соцсетях и сейчас пытаются привлекать, однако штрафы для граждан там «копеечные», а избиркомам трудно поставить процесс составления протоколов на поток. Но если сетевые издания и блогеры попадут в фокус постановления ВС, то их жизнь, без сомнения, осложнится, уверен эксперт, особенно если их будут привлекать к ответственности как СМИ. Не очень понятно, почему редакцию СМИ наказывают штрафами в десятки тысяч рублей, а блогеры, которые часто даже богаче, не должны нести за свои действия аналогичную ответственность, рассуждает господин Рудаков.

Олег Захаров также считает логичным, что ликбез по агитации в интернете ВС устраивает накануне стартующей в декабре президентской кампании. Тем более что помимо привычной агитации «не по правилам» могут «вылезти» и более серьезные угрозы вроде фейков и разжигания розни, предупреждает эксперт. И если такие случаи будут носить массовый характер, то львиная доля работы по их пресечению и составлению протоколов ляжет на плечи региональных и территориальных избиркомов, подчеркивает господин Захаров.

Анастасия Корня

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