Генсек НАТО инспектирует Балканы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг начинает турне по Балканам, посетив одного из новобранцев альянса — Северную Македонию, а также потенциальных кандидатов — Сербию, Боснию и Герцеговину (БиГ) и Косово. Балканское турне генсека не включает вступившую в НАТО шесть лет назад Черногорию. Дипломатические источники “Ъ” в регионе и эксперты связывают это с недовольством Запада недавним приходом во власть в Черногории сил, считающихся пророссийскими. Своего рода компенсацией для альянса стала бы активизация его взаимодействия с Сербией и Боснией. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Annegret Hilse REFILE - CORRECTING DATE FROM NOVEMBER 8 TO 9, Reuters Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Annegret Hilse REFILE - CORRECTING DATE FROM NOVEMBER 8 TO 9, Reuters

Балканское турне генсека, начавшееся в воскресенье вечером в Сараево (БиГ), продолжится в последующие два дня посещением Приштины (Косово), Белграда (Сербия) и Скопье (Северная Македония). В каждой из этих стран у Йенса Столтенберга запланированы переговоры на высшем государственном уровне.

В программу турне, которое выглядит как своего рода инспекция новобранцев альянса и стран, считающихся потенциальными кандидатами, на сей раз не включена Черногория.

Адриатическая республика вступила в НАТО шесть лет назад, и до сих пор Йенс Столтенберг неизменно посещал ее в ходе своих визитов на Балканы.

Дипломатические источники “Ъ” в регионе связывают это с недавним приходом во власть в Черногории считающегося пророссийским «Демократического фронта», против чего открыто выступали США и ЕС. Возглавивший в конце октября черногорский парламент один из лидеров «Фронта» Андрия Мандич вошел в Совет по обороне и безопасности, который принимает важнейшие военно-политические решения и получает от альянса секретную информацию. В этой связи на Западе опасаются, что через черногорского спикера закрытая натовская информация может стать доступной Москве.

«Андрия Мандич ни в коем случае не должен иметь доступ к чувствительной информации НАТО,— предупредил на днях бывший глава ключевой черногорской спецслужбы, Агентства национальной безопасности, Саво Кентера.— Поскольку в НАТО при обмене данными с партнерами действует принцип "слабого звена" (каковым в Черногории сегодня, безусловно, является ее спикер), предоставление альянсом информации Подгорице будет наверняка сильно ограничено».

Этот тезис подтверждается и тем, что Йенс Столтенберг пообщается с новым премьером Черногории Милойко Спаичем вне рамок балканского турне и в компании с другими лидерами стран—членов НАТО из региона: Словении, Хорватии и Албании. Их встреча намечена на среду.

Ограничение контактов с Черногорией альянс, судя по всему, рассчитывает компенсировать активизацией сотрудничества с другими региональными партнерами, прежде всего с Сербией и Боснией.

Продолжающая декларировать военный нейтралитет и равноудаленность в конфликте на Украине Сербия нынешним летом вернулась к активному взаимодействию с НАТО. Несмотря на объявленный год назад мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами, в июне Сербия провела на юге страны совместные учения со странами альянса «Платиновый полк». США решение Белграда горячо приветствовали, а в Кремле пообещали «очень внимательно наблюдать» за подобными действиями.

Тем самым претендующая на роль ключевого российского партнера на Балканах Сербия возобновила взаимодействие с НАТО, которое активно развивала и раньше. В конце 2019 года Белград принял новый План индивидуального партнерства с НАТО (IPAP), подтвердив «все более тесное партнерство с альянсом». Предыдущий IPAP предоставил альянсу право использовать сербскую военную инфраструктуру. А в 2016 году парламент Сербии ратифицировал соглашение, по которому военные НАТО получили свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное, дипломатический иммунитет.

И в Боснии, где лидер одного из двух ее гособразований, Республики Сербской, Милорад Додик формально противится сближению с Североатлантическим альянсом, принят закон об обороне, обязывающий органы власти страны провести «все необходимые активности по ее приему в члены НАТО». Босния имеет военного и политического представителей при НАТО, а альянс — свой штаб в этой стране, который «содействует реформе боснийских вооруженных сил по натовским стандартам».

Пять лет назад Босния получила План действий по членству в НАТО, который успешно реализует. А предусмотренные этим планом программы реформ за последние два года подписал, будучи членом боснийского Президиума, и Милорад Додик. Поэтому военно-политический эксперт из Сараево Невен Казанович убежден: «Движение Боснии и Герцеговины в сторону НАТО необратимо».

В альянсе же рассчитывают, что нынешние визиты Йенса Столтенберга как минимум придадут этому движению новый импульс и в Боснии, и в Сербии.