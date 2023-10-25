Черногорские антинатовцы присягнули на верность альянсу

Спустя четыре месяца после выборов Черногория наконец-то определилась с новой властью. Несмотря на возражения США и ЕС, будущий премьер Милойко Спаич сформировал коалицию с участием считающегося просербским и пророссийским Демократического фронта. Оппозиция уже охарактеризовала новое правительство как «антиевропейское и пророссийское». Тем не менее все вошедшие в него партии обязались придерживаться политики НАТО, членом которого Черногория является, и Евросоюза, куда она стремится вступить. По оценке экспертов, если это соглашение будет соблюдаться, партии Демфронта лишатся большинства своих избирателей, если нет — правительство в его нынешнем виде долго не протянет. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милойко Спаич

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Милойко Спаич

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Окончательно формирование новой черногорской власти завершится к концу октября, когда Скупщина (парламент) республики утвердит спикера и премьера, после чего проголосует и за весь состав нового правительства. Однако это будет чисто формальная процедура, поскольку обо всем члены новой правящей коалиции на данный момент договорились.

Имя главы будущего кабинета стало известно еще в начале июня — сразу после досрочных парламентских выборов, на которых победило движение «Европа сейчас» во главе с Милойко Спаичем. Созданное чуть более года назад движение стало популярным после запущенной им программы резкого повышения зарплат и пенсий за счет ликвидации отчислений на здравоохранение и другие социальные сферы. Представитель движения Оливера Иньяц стала мэром столицы, а его кандидат Яков Милатович победил в апреле на президентских выборах. Теперь лидер «Европы сейчас» возглавит правительство.

Милойко Спаич изначально высказался за формирование проевропейского кабинета. Главным же вопросом вплоть до последнего времени оставался состав правящей коалиции, который бы и определил политику правительства.

Будущему премьеру пришлось выбирать между партиями нацменьшинств, ориентирующимися на ЕС, и партиями, входящими в считающийся просербским и пророссийским Демократический фронт.

Такому выбору пытались помешать внешние игроки. Против участия в правительстве партий Демфронта жестко высказались США и ЕС, заявившие, что поддержат только те силы, которые «разделяют политику НАТО в отношении Украины». Однако такой расклад не устраивал соседнюю Сербию, которая после смены власти в Черногории в августе 2020 года активно и небезуспешно влияет на ситуацию в республике. Белград сделал все, чтобы в новое черногорское правительство вошли именно партии Демфронта. Эти партии, поддерживая на словах интеграцию в ЕС, выступают против антироссийских санкций и признания Косово, негативно относятся к НАТО, а главными партнерами считают Сербию и Россию.

После долгих консультаций и калькуляций Милойко Спаич решил все же сформировать новую власть с опорой на партии Демфронта. Более того, одному из его лидеров Андрие Мандичу достался пост спикера парламента, а стало быть, и место в Совете по обороне и безопасности страны, который принимает все ключевые военно-политические решения.

Оппозиция, возглавляемая Демпартией социалистов, однозначно расценила новый кабинет как «антиевропейский, пророссийский и просербский». «Цель новой власти состоит в том, чтобы Черногория не была членом ни ЕС, ни НАТО»,— предупредил новый лидер Демпартии социалистов Даниэль Живкович, сменивший на этом посту Мило Джукановича. Он назвал абсурдной ситуацию, когда членом Совета по обороне и безопасности становится «лицо, обвиняемое в попытке госпереворота, судебный процесс по которому еще не завершен, лицо, называющее своим президентом Владимира Путина и не признающее независимость Косово».

Впрочем, все вошедшие в правительство Милойко Спаича партии, помимо распределения постов, подписали и Соглашение о принципах его деятельности. И в нем они обязались неукоснительно следовать политике НАТО, членом которого Черногория является, и ЕС, куда стремится вступить.

Это означает, что новое правительство взяло на себя обязательства не принимать решений, которые бы ставили под вопрос обязательства Черногории в рамках НАТО, ее поддержку санкций против РФ и признание независимости Косово.

При этом многие черногорские эксперты обратили внимание на явный парадокс: взяв на себя обязательства по соглашению, партии Демократического фронта фактически пошли против своих программных документов, которые содержат противоположные тезисы. «Если уж они так легко растоптали собственные документы, тогда нет особых сомнений, что проигнорируют и Соглашение о формировании правительства, а заодно и законы Черногории»,— предупреждает в разговоре с “Ъ” черногорский политолог Драгутин Папович.

В связи с этим эксперты дают прогноз: если соглашение о создании кабинета Милойко Спаича его участники все же будут соблюдать, то партии Демфронта лишатся большинства своих избирателей, если нет — правительство в нынешнем виде долго не протянет.