Пророческая шутка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Приход во власть в Черногории считающегося пророссийским «Демократического фронта» стал серьезной головной болью для НАТО. Ведь возглавивший на этой неделе черногорский парламент один из лидеров «Фронта» Андрия Мандич войдет в Совет по обороне и безопасности страны-члена НАТО, который не только принимает важнейшие военно-политические решения, но и имеет доступ к секретной информации альянса. Поэтому на Западе уже забили тревогу: а не потечет ли теперь через господина Мандича (который открыто признает, что является противником НАТО и считает своим президентом Владимира Путина) закрытая натовская информация в Москву?

Впрочем, эта проблема не единственная. Черногория, вступившая в альянс шесть лет назад, когда у власти там были проевропейские силы, теперь может взять, да и заблокировать дальнейшее расширение НАТО. То есть сделать то, чего, как ни старалась, не могла добиться Россия.

Когда в декабре 2015 года крошечная Черногория получила приглашение в НАТО, это стало своего рода прорывом в политике альянса, который после восьмилетнего воздержания продемонстрировал готовность снова наращивать свои ряды. Именно тем, что вступление Черногории открывало дорогу дальнейшему расширению НАТО, а вовсе не из опасений, что присоединение к альянсу страны, имеющей трехтысячную армию, серьезно усилит его военный потенциал, была связана негативная реакция Москвы, которая занесла тогда маленькую адриатическую республику в большие недруги.

Черногорцы, пытаясь успокоить Москву, отшучивались: зря, мол, препятствуете нашему вступлению в НАТО — с учетом нашей исторической любви к России можете быть уверены, что теперь у вас в альянсе будет «свой человек».

Три года назад к власти в Черногории пришли новые силы. Причем ключевую роль в этом сыграла не только Сербская православная церковь, организовавшая многотысячные протесты в виде еженедельных церковных шествий. Смене власти, по сути, содействовал Запад, решивший поставить точку в 30-летнем правлении Демпартии социалистов и ее лидера Мило Джукановича, под руководством которых страна обрела независимость и вступила в НАТО.

Новые власти Черногории изначально постарались заверить Запад в неизменности внешнеполитического курса и в целом до сих пор следовали в русле политики НАТО и ЕС. На верность альянсу и Евросоюзу формально присягнули и партии, сформировавшие нынешнее правительство, подписав соответствующее соглашение. Но дрейф Черногории в сторону от Запада в последнее время налицо.

Выходить из состава НАТО страна сейчас, конечно, вряд ли решится — хотя ее новый спикер в свое время и обещал, что в случае его прихода к власти Черногория станет первой страной, покинувшей альянс.

Но заблокировать прием новых членов альянса нынешним властям вполне по силам. Ведь, имея в парламенте большинство, они легко могут проголосовать против утверждения любого кандидата на вступление в НАТО. И расширение альянса будет приостановлено.

В НАТО уже предупредили, что Черногория при новой власти может быть отсечена от секретной информации. И это реально. Но повлиять на голосование в черногорском парламенте по потенциальным новобранцам альянса это вряд ли сможет.

Так что черногорская шутка восьмилетней давности о «своем человеке» в НАТО может оказаться пророческой.