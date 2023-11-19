Ни грани России

ЕС планирует отказаться от российских алмазов — как прямых поставок, так и после огранки за рубежом. Предложенный вариант санкций в случае принятия окажется более жестким, чем у США. Традиционно Европа была важным рынком для АЛРОСА, однако в этом году поставки российских алмазов в ЕС уже упали в четыре раза по сравнению с 2022 годом. В то же время пока непонятно, как именно европейские власти будут отслеживать российские камни, ограненные в других странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

ЕС намерен наложить эмбарго не только на прямые поставки российских алмазов, но и на камни, которые были переработаны в третьих странах, сообщил EU Observer. Если предложение, которое обсуждается в рамках 12-го пакета санкций, будет утверждено, то запрет на прямые поставки начнет действовать с 1 января, а запрет на камни, ограненные в других странах,— с 1 сентября 2024 года.

Предложенный вариант эмбарго более жесткий, чем тот, что действует в США.

Будучи крупнейшим рынком ювелирных изделий с бриллиантами, страна запретила ввоз российских алмазов и бриллиантов, включив АЛРОСА в SDN List. Но американские санкции не мешали поставкам бриллиантов из Индии, которая является мировым центром огранки и производит 95% всех бриллиантов. После переработки российский алмаз мог поставляться в разные страны как индийский.

Европейский рынок исторически занимал важное место в бизнесе АЛРОСА. По итогам 2021 года компания получила более трети выручки от продаж в Бельгию — 120 млрд руб. из 332 млрд руб. Но, по данным Евростата, в 2023 году ситуация с экспортом алмазов из РФ в Европу серьезно изменилась: по итогам девяти месяцев поставки необработанных алмазов составили €285 млн, что в четыре раза меньше аналогичного периода 2022 года. В АЛРОСА не предоставили комментариев. Компания не раскрывает данные о продажах с начала военных действий России на Украине.

В случае введения жестких санкций ЕС рынок встанет перед проблемой отслеживания происхождения камней.

Всемирный алмазный совет (WDC) и алмазодобывающая De Beers выступают за так называемый алмазный протокол G7. Его суть сводится к полному запрету на территории G7 российских алмазов и бриллиантов весом 1 карат и более. Обязанность проверок соответствия протоколу будет возложена на торговые компании и независимых аудиторов.

Однако председатель ключевой на алмазном рынке информационно-аналитической компании Rapaport Group Мартин Рапапорт полагает, что «алмазный протокол G7» требует наличия чрезмерно сложных систем соответствия и аудита, что более выгодно крупным компаниям, которые способны нести соответствующие траты. «Это позволяет горнодобывающим компаниям, таким как De Beers, контролировать рынки бриллиантов посредством выборочного распределения поддающихся аудиту необработанных алмазов избранным компаниям»,— говорится в письме господина Рапапорта члену Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс.

Альтернативный план предложила Бельгия. Он предусматривает обязательное использование технологии блокчейна для импортируемых алмазов и бриллиантов. Импорт будет регулироваться государством через таможни в одном пункте ввоза алмазов и в нескольких пунктах ввоза бриллиантов.

В России попытки ограничить сбыт алмазов называют «губительными для всей отрасли».

«Введение ограничительных мер в отношении крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым»,— подчеркивал 14 ноября заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

Россию сложно отключить от мировой торговли алмазным сырьем, так как на ее долю приходится 35% производства и 40% мировых запасов, отмечает Борис Красноженов из Альфа-банка. На развивающихся рынках, в том числе в Индии и Китае, спрос на которых только растет, потребление в алмазном эквиваленте превышает российское производство как минимум на треть, уточняет он. По мнению аналитика, на практическую реализацию санкций ЕС, в том числе мер по прослеживанию происхождения камней, уйдет не один год, при этом санкции приведут не только к росту затрат для конечного потребителя, но и нарушат ритмичность поставок сырья.

Евгений Зайнуллин