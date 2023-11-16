В санкционном заборе латают лазейки

Еврокомиссия завершила разработку 12-го пакета санкций против России. Чиновники одобрили новые ограничения. Теперь их должны обсудить страны Евросоюза. По данным Politico, представители государств соберутся на очную встречу 17 ноября. Тем временем Bloomberg изучил содержание очередного пакета. Меры должны затронуть около €5 млрд товарооборота между Москвой и Брюсселем. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции коснутся экспорта, импорта, торговли энергоресурсами и нарушителей уже действующих ограничений. С подробностями — Иван Хорушевский.

Длинный перечень мер открывается нефтяными санкциями. По данным российского Минфина, Москва продает Urals почти по $80 за баррель, хотя Запад установил потолок цен в $60. Еврокомиссия предложила ужесточить контроль. Уже по традиции Брюссель также рассчитывает расширить торговые эмбарго. Под запрет может подпасть экспорт некоторых европейских химикатов, станков и деталей к ним, а также импорт российской фольги, пропана и алмазов. Однако все эти ограничения нельзя назвать болезненными, полагает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Олег Комолов:

«Взять хотя бы ограничения на поставки алмазов. Европейский союз не является лидером по импорту этих товаров из России. В первую очередь российские алмазы закупают Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Что касается ограничений на поставки разного рода станков и технологий, здесь опять же ничего нового нет, просто в большей степени будут задействованы схемы параллельного импорта.

Другое дело, насколько эффективно Европа будет бороться с тем, как Россия ищет лазейки в санкционном заборе, каким будет политическое давление на дружественные страны — Турцию, Казахстан, Китай и на прочие государства, которые сейчас активно зарабатывают на посреднические роли».

Еврокомиссия не забывает о третьих странах и планомерно увеличивает давление на них. Черный список могут пополнить 30 юрлиц из Казахстана, Узбекистана, Сингапура и других государств, которые торговали с Россией в обход действующих ограничений.

Кроме того, Брюссель задумался о введении аналога валютного контроля. Компании, принадлежащие или подконтрольные российским бизнесменам, по планам, должны будут запрашивать разрешения у регуляторов на вывод средств из ЕС. С помощью этой меры еврочиновники надеются залатать дыры в санкционной политике, отмечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

«Еще в третьем пакете власти Евросоюза запретили любой вывоз наличной европейской валюты в Российскую Федерацию, но субъекты делового оборота третьих стран могли спокойно ее провозить к себе, и потом какими-то путями завозить ее в том числе в Россию. Видимо, хотят эту лазейку прикрыть».

В 12-м пакете есть и другие ограничения, направленные против российских предпринимателей. Им хотят запретить занимать должности в европейских финансовых компаниях, работающих с криптовалютами. Логика простая: проводить международные трансакции Москве стало сложнее, она ищет альтернативы, в том числе в токенах, и в этом деле ей нужны помощники. Под подозрением все россияне. Но даже если опасения Брюсселя верны, санкции тут вряд ли помогут, уверен независимый аналитик криптовалютного рынка Виктор Першиков:

«Если мы говорим о рисках использования европейской криптоинфраструктуры для обхода санкций, то они есть. Однако существуют другие регионы, например ОАЭ, инфраструктура которых позволяет совершать необходимые сделки с криптоактивами без необходимости подключения компаний из регулируемых зон».

Получается, больше всего от новых ограничений пострадают российские бизнесмены за рубежом. Фактически Евросоюз призывает их определиться, чего они хотят больше: поддерживать связи с родиной или сохранить свой международный бизнес.

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