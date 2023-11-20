Прогноз делового климата адекватный

Данные индекса RSBI о деловой активности малого и среднего бизнеса в октябре свидетельствуют об ухудшении настроений в секторе. Хотя фактические показатели работы МСП оставались в зоне роста, ожидания будущих прибылей и сохранения доступности заемного финансирования заметно ухудшились. Из-за повышения ключевой ставки все меньше предпринимателей могли получить кредиты в октябре, при этом бизнес ожидает охлаждения и потребительской активности – в результате субъекты МСП уже сообщают о сокращении инвестпрограмм. Данные ЦБ свидетельствуют о кредитном буме в секторе МСП в августе—сентябре — малый бизнес стремился «запрыгнуть в последний вагон» до нового повышения ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охлаждение бизнес-климата стало заметно и в опросах предпринимателей, и в данных о кредитовании некрупных компаний

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Охлаждение бизнес-климата стало заметно и в опросах предпринимателей, и в данных о кредитовании некрупных компаний

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В октябре индекс RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний) снизился до 54,2 пункта после 55,2 п. в сентябре. Напомним, что с весны до июля показатель рос на оптимизме бизнеса: предприниматели отмечали оживление потребительской активности и в ответ расширяли инвестпрограммы. После первого раунда повышения ключевой ставки в конце июля динамика начала постепенно разворачиваться. В августе—сентябре условия для МСП еще оставались комфортными, несмотря на ослабление рубля и повышение ключевой ставки — их эффект ожидался позднее.

В октябре самочувствие сектора заметно ухудшилось. Падали практически все составляющие индекса (продажи, кредиты и инвестиции), рост показал лишь наём: МСП, несмотря на дефицит кадров, удалось расширить штат — об этом сообщили 14% компаний (максимум с 2020 года). Авторы исследования объясняют результаты адаптацией МСП и «выявлением новых рычагов к привлечению сотрудников». Впрочем, эти успехи могут оказаться неустойчивы: доля МСП, планирующая сокращать штат, также возросла — с 5% до 7%. Причина — неопределенность на рынке и ожидаемое сокращение финансовых показателей.

По данным RSBI, по сравнению с сентябрем в октябре доля предпринимателей, сообщавших о росте выручки, осталась неизменна (20%), сообщений же о ее сокращении стало чуть меньше (30% против 31%). Оценки будущих прибылей стали худшими с зимы 2023 года. Их сокращения ждут 27% МСП (25% в сентябре), роста — лишь 23% (31%), что объясняется повышением ключевой ставки — данные ЦБ за октябрь показали первые признаки охлаждения внутреннего спроса и кредитной активности (см. “Ъ” от 13 ноября и «Сегодняшнее число»).

Малый и средний бизнес же еще в августе-сентябре резко наращивал кредитный портфель, следует из данных ЦБ. В сентябре он достиг 1,6 трлн руб., плюс 44,9% за год, что ЦБ ранее объяснял стремлением компаний взять кредиты до повышения ставок, а также сезонным спросом на кредиты исполнителей госзаказа – до оплаты контрактов ближе к концу года.

В октябре, как следует из данных RSBI, условия кредитования для МСП оставались приемлемыми, но доля удовлетворенного спроса начала снижаться: об одобрении кредита сообщили 13% респондентов против 15% месяцем ранее. О наличии кредита при этом сообщили, как и прежде, 14% МСП. «На фоне изменения денежно-кредитной политики мы отмечаем усиление пессимизма предпринимателей в вопросах инвестиций»,— отметил вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. Так, доля МСП, готовых расширять бизнес, сократилась с 28% до 24%. Сокращать бизнес, впрочем, пока планируют лишь 5% опрошенных.

Наиболее уверенно себя чувствует средний бизнес, показавший рост в октябре. Этот сегмент, отмечают эксперты, более устойчив к повышению ключевой ставки из-за большей вовлеченности в льготное кредитование. Более уязвимы к изменениям оказались малый и микробизнес. В отраслевом разрезе наибольший спад показала сфера производства из-за сокращения доли МСП, уже имеющих кредит, и меньшего оптимизма по поводу расширения бизнеса. Индексы в торговле и секторе услуг также показали небольшой спад, оказавшись на одном уровне из-за ухудшения оценок будущего сбыта.

Диана Галиева