22,4 процента составило увеличение долга домохозяйств в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщил Банк России. За сентябрь показатель прибавил фактически 3%, или 967 млрд руб., против роста на 1,1 трлн руб. за август, а общий номинальный объем такой задолженности на начало ноября превысил 34 трлн руб. Напомним, объем банковского кредитования граждан в сентябре вырос на 928 млрд руб., но прежде всего за счет льготной ипотеки, тогда как потребительское кредитование росло минимальными темпами с апреля 2023 года. К концу текущего года повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциального регулирования послужат снижению динамики задолженности граждан.