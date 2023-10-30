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Российская комедия «По щучьему велению» собрала 406 млн руб. в первый уикенд

Фильм «По щучьему велению» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд. Российская комедия собрала 406 млн руб., сообщил kinobusiness.com. Для сравнения, «Последний богатырь» шесть лет назад собрал на старте около 460 млн руб., «Вызов» в 2023 году получил в первый уикенд 427 млн руб.

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 26–29 октября:

  • «По щучьему велению» — 406 млн руб.;
  • «Пять ночей с Фредди» (без РФ и Белоруссии) — 63 млн руб.;
  • «Императрицы» — 39,7 млн руб.;
  • «Повелитель ветра» — 39,6 млн руб. (всего — 409,9 млн руб.);
  • «Убийцы Цветочной луны» (без РФ и Белоруссии) — 21,5 млн руб.

В общей сложности, по предварительным данным, российские кинотеатры собрали 650–660 млн руб. за уикенд. Это восьмой результат в 2023 году.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «И печи наши быстры».

Леонид Уварчев

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