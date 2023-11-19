Молодежный клуб по бизнес-интересам
В Москве прошел форум «Поколение»
18 ноября на площадке «Ветошный Холл» при поддержке Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив состоялось крупнейшее молодежное бизнес-событие года — форум «Поколение». Организатором мероприятия, в котором приняли участие продюсер и режиссер Федор Бондарчук, основатель и гендиректор Wildeberries Татьяна Бакальчук, председатель правления Тинькофф-банка Станислав Близнюк, ресторатор Антон Пинский, замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» Тина Канделаки, выступило закрытое бизнес-сообщество для молодых предпринимателей и управленцев Y Club.
Участники форума «Поколение»
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
С приветственным словом к участникам форума обратился Федор Бондарчук, подчеркнувший, что при любом уровне развития технологий и искусственного интеллекта самыми важными остаются творчество и креативность. Собственно, у участников была возможность прямо во время мероприятия, перейдя по QR-коду, присоединиться к сообществу Y Club.
Первым спикером форума, в ходе которого участники делились своим опытом построения бизнеса, рассказывали о ключевых трендах и давали рекомендации молодым предпринимателям, стала основатель и гендиректор Wildeberries Татьяна Бакальчук.
Выступление госпожи Бакальчук было посвящено женщинам в бизнесе, стереотипам, с которыми им до сих пор приходится бороться, и вызовам, которые перед ними стоят.
Госпожа Бакальчук выступила с критикой обострившихся в последнее время дискуссий на тему того, что женщине стоит задумываться о получении образования и построении карьеры только после рождения ребенка, а лучше — нескольких. «Нельзя никому ничего навязывать. Если женщине хочется заботиться о муже и детях, она может это делать. Если хочет учиться, она должна учиться и строить карьеру»,— убеждена госпожа Бакальчук.
Более того, продолжила Татьяна Бакальчук, новейшая цифровая экономика разрушает стереотипные представления о том, что женщинам тяжелее даются технические профессии и науки в целом: «Принимая сотрудников на работу, мы не смотрим на их гендерную принадлежность. Мы смотрим на их профессионализм, на готовность вести и развивать проекты, на их открытость новому. И женщина, уходящая в декрет, получает в нашей команде поддержу. Это новая норма бизнеса и экономики».
Председатель правления Тинькофф-банка Станислав Близнюк рассказал, как удается сохранить дух стартапа, будучи огромной цифровой экосистемой. Ключевая задача — фокус на молодых: «Средний возраст наших сотрудников — 26 лет, мы привлекаем умных, дерзких, молодых». А чтобы молодые и дерзкие были готовы к работе в современной экономике, понимали, какую они хотят профессию и какие из них востребованы сегодня в компаниях, «Тинькофф» запустил собственный университет. Осенью этого года в него поступили первые магистры на обучение по ИТ-специальностям, в частности data science. На первом потоке обучение проходят 43 магистра, конкурс был — 60 человек на место. План «Тинькофф» — 10 тыс. студентов.
Но и этого катастрофически мало в масштабах всей страны, убежден топ-менеджер. «На рынке острая проблема дефицита кадров. На этом фоне возникает еще одна классическая проблема: цена растет, а качество падает. Поэтому “Тинькофф” принял решение начинать взаимодействие с потенциальными сотрудниками не на старших курсах, а в старших классах, еще на этом этапе ориентировать молодых людей на получение качественного образования. И мы не смотрим на баллы ЕГЭ. Мы смотрим на человека, насколько он заинтересован, насколько он креативен»,— привел пример господин Близнюк.
Во второй половине форума перед молодыми предпринимателями и энтузиастами выступили ресторатор Антон Пинский и замгендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Господин Пинский рассказал об особенностях ведения ресторанного бизнеса в новых условиях, а также о том, как и, главное, зачем строить бизнес по партнерской модели.
«Ресторанный бизнес — это не легкая прогулка. Важно не ошибиться с локацией, со стоимостью аренды, с окружающей средой: высокая цена входа на рынок и еще более высокая цена ошибок на нем. Сейчас прошла пора гастроэнтузиастов: инвесторы приходят только к тем, кто занимается ресторанным делом профессионально»,— подчеркнул он. И проиллюстрировал свои слова образным примером: «Раньше в ресторан ходили за понтами. Сейчас все изменилось. Сегодня важна креативная составляющая». «С чего начать, если есть какие-то накопления и энтузиазм к ресторанному рынку? Полезно и можно начать с франшиз. Это позволит разобраться, как устроен и работает рынок»,— заключил господин Пинский.
В завершение форума перед его участниками выступила и ответила на вопросы зрителей Тина Канделаки.
Госпожа Канделаки, в частности, затронула проблемы российского образования, которое не всегда ориентировано на рыночную конкурентную экономику, предполагающую постоянный выход из зоны комфорта.
Именно поэтому самые важные инвестиции — это инвестиции в людей, в кадры, в том числе и в управленцев. «Руководитель должен уметь не только придумывать идеи, но и придумывать и внедрять внутри команды те процессы, которые позволят эти идеи воплотить. Руководитель должен уметь декомпозировать интересы людей, только так можно создать крепкую и эффективную команду»,— подчеркнула она.
Завершая свое выступление, Тина Канделаки выразила надежду, что люди, собравшиеся в зале на форуме «Поколение», станут теми новыми предпринимателями, «которые своими трудолюбием и целеустремленностью будут создавать новую Россию».