Молодежный клуб по бизнес-интересам

18 ноября на площадке «Ветошный Холл» при поддержке Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив состоялось крупнейшее молодежное бизнес-событие года — форум «Поколение». Организатором мероприятия, в котором приняли участие продюсер и режиссер Федор Бондарчук, основатель и гендиректор Wildeberries Татьяна Бакальчук, председатель правления Тинькофф-банка Станислав Близнюк, ресторатор Антон Пинский, замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» Тина Канделаки, выступило закрытое бизнес-сообщество для молодых предпринимателей и управленцев Y Club.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники форума «Поколение»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Участники форума «Поколение»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С приветственным словом к участникам форума обратился Федор Бондарчук, подчеркнувший, что при любом уровне развития технологий и искусственного интеллекта самыми важными остаются творчество и креативность. Собственно, у участников была возможность прямо во время мероприятия, перейдя по QR-коду, присоединиться к сообществу Y Club.

Первым спикером форума, в ходе которого участники делились своим опытом построения бизнеса, рассказывали о ключевых трендах и давали рекомендации молодым предпринимателям, стала основатель и гендиректор Wildeberries Татьяна Бакальчук.

Выступление госпожи Бакальчук было посвящено женщинам в бизнесе, стереотипам, с которыми им до сих пор приходится бороться, и вызовам, которые перед ними стоят.

Госпожа Бакальчук выступила с критикой обострившихся в последнее время дискуссий на тему того, что женщине стоит задумываться о получении образования и построении карьеры только после рождения ребенка, а лучше — нескольких. «Нельзя никому ничего навязывать. Если женщине хочется заботиться о муже и детях, она может это делать. Если хочет учиться, она должна учиться и строить карьеру»,— убеждена госпожа Бакальчук.

Более того, продолжила Татьяна Бакальчук, новейшая цифровая экономика разрушает стереотипные представления о том, что женщинам тяжелее даются технические профессии и науки в целом: «Принимая сотрудников на работу, мы не смотрим на их гендерную принадлежность. Мы смотрим на их профессионализм, на готовность вести и развивать проекты, на их открытость новому. И женщина, уходящая в декрет, получает в нашей команде поддержу. Это новая норма бизнеса и экономики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук во время выступления на форуме Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 3 Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук во время выступления на форуме Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Председатель правления Тинькофф-банка Станислав Близнюк рассказал, как удается сохранить дух стартапа, будучи огромной цифровой экосистемой. Ключевая задача — фокус на молодых: «Средний возраст наших сотрудников — 26 лет, мы привлекаем умных, дерзких, молодых». А чтобы молодые и дерзкие были готовы к работе в современной экономике, понимали, какую они хотят профессию и какие из них востребованы сегодня в компаниях, «Тинькофф» запустил собственный университет. Осенью этого года в него поступили первые магистры на обучение по ИТ-специальностям, в частности data science. На первом потоке обучение проходят 43 магистра, конкурс был — 60 человек на место. План «Тинькофф» — 10 тыс. студентов.

Но и этого катастрофически мало в масштабах всей страны, убежден топ-менеджер. «На рынке острая проблема дефицита кадров. На этом фоне возникает еще одна классическая проблема: цена растет, а качество падает. Поэтому “Тинькофф” принял решение начинать взаимодействие с потенциальными сотрудниками не на старших курсах, а в старших классах, еще на этом этапе ориентировать молодых людей на получение качественного образования. И мы не смотрим на баллы ЕГЭ. Мы смотрим на человека, насколько он заинтересован, насколько он креативен»,— привел пример господин Близнюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Ресторатор Антон Пинский Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 2 Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Ресторатор Антон Пинский Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Во второй половине форума перед молодыми предпринимателями и энтузиастами выступили ресторатор Антон Пинский и замгендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Господин Пинский рассказал об особенностях ведения ресторанного бизнеса в новых условиях, а также о том, как и, главное, зачем строить бизнес по партнерской модели.

«Ресторанный бизнес — это не легкая прогулка. Важно не ошибиться с локацией, со стоимостью аренды, с окружающей средой: высокая цена входа на рынок и еще более высокая цена ошибок на нем. Сейчас прошла пора гастроэнтузиастов: инвесторы приходят только к тем, кто занимается ресторанным делом профессионально»,— подчеркнул он. И проиллюстрировал свои слова образным примером: «Раньше в ресторан ходили за понтами. Сейчас все изменилось. Сегодня важна креативная составляющая». «С чего начать, если есть какие-то накопления и энтузиазм к ресторанному рынку? Полезно и можно начать с франшиз. Это позволит разобраться, как устроен и работает рынок»,— заключил господин Пинский.

В завершение форума перед его участниками выступила и ответила на вопросы зрителей Тина Канделаки.

Госпожа Канделаки, в частности, затронула проблемы российского образования, которое не всегда ориентировано на рыночную конкурентную экономику, предполагающую постоянный выход из зоны комфорта.

Именно поэтому самые важные инвестиции — это инвестиции в людей, в кадры, в том числе и в управленцев. «Руководитель должен уметь не только придумывать идеи, но и придумывать и внедрять внутри команды те процессы, которые позволят эти идеи воплотить. Руководитель должен уметь декомпозировать интересы людей, только так можно создать крепкую и эффективную команду»,— подчеркнула она.

Завершая свое выступление, Тина Канделаки выразила надежду, что люди, собравшиеся в зале на форуме «Поколение», станут теми новыми предпринимателями, «которые своими трудолюбием и целеустремленностью будут создавать новую Россию».

Егор Андреев