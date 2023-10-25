Эту песню запевает Росмолодежь

Представители Министерства иностранных дел РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) во вторник презентовали зарубежным послам программу Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который пройдет в России в начале марта 2024 года, незадолго до президентских выборов. По замыслу организаторов, этот форум станет символом открытости России миру и позволит участникам из разных стран почувствовать себя «на одной волне». Иностранных дипломатов попросили поспособствовать регистрации молодых делегатов из их государств: гостям обещают насыщенную программу с посещением 30 городов, включая Москву, Севастополь и Луганск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Кении в РФ Бенсон Огуту согласен с тем, что талисман Всемирного фестиваля молодежи-2024 олицетворяет «дружелюбие и взаимное уважение» людей и чебурашек разной национальности

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Посол Кении в РФ Бенсон Огуту согласен с тем, что талисман Всемирного фестиваля молодежи-2024 олицетворяет «дружелюбие и взаимное уважение» людей и чебурашек разной национальности

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ВФМ-2024 проводится в соответствии с указом президента Владимира Путина. В состав президиума оргкомитета вошли первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко (он же возглавлял оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года), вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и другие статусные государственные деятели. Молодежный форум, основные события которого ожидаются в первую неделю марта, совпадает по срокам с завершающей стадией президентской кампании-2024 (голосование должно пройти 17 марта).

Является ли ВФМ формальным преемником предыдущих Всемирных фестивалей молодежи и студентов, до конца не ясно, однако организаторы всячески подчеркивают связь этих форумов. Так, зал исторического особняка на Спиридоновке, где 24 октября проходил прием по случаю презентации программы ВФМ, оснастили стендами с эмблемами и снимками ярких эпизодов фестивалей минувших лет. Напомним, что те мероприятия проходили в разных мировых столицах (их принимали, например, Москва, Берлин, Вена, Гавана, Хельсинки и др.) после Второй мировой войны под лозунгами «За мир и дружбу», а позже «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». В роли организаторов выступали Всемирная федерация демократической молодежи, которую на Западе считали «просоветской», и ныне не существующий Международный союз студентов. Последний Всемирный фестиваль «старого» формата прошел в 2017 году в Сочи и частично в Москве (уже без участия Международного союза студентов).

Гостями приема 24 октября, по подсчетам корреспондента “Ъ”, стали несколько десятков зарубежных дипломатов. С приветственным словом к ним обратился заместитель главы МИД РФ Александр Панкин. Он подчеркнул, что проведение фестиваля — яркое свидетельство открытости России миру: «Мы приложим все усилия, чтобы атмосфера на площадке способствовала неформальному общению, свободному от идеологических и политических барьеров, каких-либо стереотипов и предрассудков». Дипломат также сообщил, что принимал участие во Всемирном фестивале 1985 года в Москве, а его мама — в аналогичном форуме 1957 года. «Ощущения у нас были разные, но схожие: большого, не срежиссированного, хотя и хорошо организованного, естественного праздника»,— признался замминистра, добавив, что участие молодых людей в подобных мероприятиях — залог «устойчивых мировых отношений».

О программе ВФМ подробно рассказал заместитель главы Росмолодежи Денис Аширов. Он сообщил, что участниками форума станут 20 тыс. людей в возрасте до 35 лет — по 10 тыс. россиян и иностранцев.

«Впервые в истории будет отдельное направление, детский трек — 500 участников из России и 500 иностранных детей. Мы постарались выстроить бесшовную систему работы с молодыми людьми, понимая, что мы начинаем воспитывать, работать и реализовывать молодежную политику именно с возраста ребенка»,— подчеркнул господин Аширов. По его словам, конкурсный отбор участников пройдет в шесть этапов (прием заявок, портфолио, эссе, «видеовизиток», формирование рейтингового списка и делегаций), а подвести его итоги организаторы намерены к декабрю 2023-го. Талисманом фестиваля, напомнил чиновник, станет «важный элемент культурного кода нашей страны» — Чебурашка, который олицетворяет «дружелюбие, взаимное уважение и поиск точек соприкосновения людей разного возраста, происхождения и национальности».

Столицей фестиваля вновь станет Сочи, что, по мнению организаторов, особенно символично в год десятилетия зимней Олимпиады-2014. Каждый день основной программы будет соответствовать конкретному смыслу: ответственность за судьбу мира, многонациональное единство, достоинство, справедливость, взаимопомощь и милосердие. Всего в программе семь блоков: содержательный (с образовательным, дискуссионным и научным элементами), культурный, детский, спортивный, выставочный, «полезный» (сюда входят добровольческие акции и проекты) и региональный.

В рамках последнего (с 10 по 17 марта) 2 тыс. иностранных участников посетят 30 регионов России, сгруппированных по пяти тематическим направлениям.

Среди них — «столичный маршрут» (участники посетят Москву и выставку-форум «Россия» на ВДНХ), маршруты «Дорога памяти» (города—герои Великой Отечественной войны Волгоград, Санкт-Петербург, Смоленск, Тула, Курск и Белгород), «Без границ» (Петропавловск-Камчатский, Калининград, Махачкала и Хабаровск), «Жить и работать в России» (17 крупнейших промышленных центров) и «Мы вернулись в Россию» (Крым, Севастополь и Луганская народная республика). «Все меры безопасности будут приняты, никаких переживаний и беспокойств о том, что может что-то произойти, можно не воспринимать»,— особо оговорился в связи с последним маршрутом господин Аширов.

Он же анонсировал параллельный с ВФМ, но уже не молодежный фестиваль «Действие», культурная программа которого пройдет под слоганом «Нас не отменишь». «Мы хотим вас попросить, чтобы как можно больше молодежи из ваших стран подавали заявки, участвовали и были самыми активными молодыми людьми, которые готовы строить наше совместное будущее,— призвал заместитель главы Росмолодежи.— Молодежь — это не будущее, а настоящее, которое строит то самое будущее, в котором нам с вами жить».

Григорий Лейба