Сенатор Павлова призвала переориентировать девушек с получения высшего образования на деторождение

Сенатор Маргарита Павлова считает, что россиянам необходимо пересмотреть систему ценностей. Например, женщин стоит переориентировать с получения высшего образования на рождение детей. По мнению представителя Челябинской области в Совете федерации, это поможет решить демографическую проблему в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Павлова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Маргарита Павлова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Госпожа Павлова в интервью на Русском экономическом форуме, завершившемся в Челябинске в субботу, 11 ноября, заявила, что молодые россиянки сейчас стремятся получить высшее образование, затем построить карьеру и как итог к 40 годам женщина «не знает, что такое домашний очаг», и не имеет детей. «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их»,— объяснила она. «Поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция»,— добавила сенатор.

При этом решать демографическую проблему с помощью экономических инструментов, например пособий и финансовых льгот, Маргарита Павлова считает неправильным. «Нам говорят, что пока этих факторов не будет, то молодые люди не примут решение о том, чтобы родить ребенка. Это совершенно ложный путь»,— утверждает сенатор.

Маргарита Павлова родилась в 1979 году в селе Кичигино Челябинской области. В 2001 году окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств, а в 2014-м получила степень магистра в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Она с мужем Александром Павловым воспитывает дочь с расстройством аутистического спектра и двух сыновей.

Никита Ильин