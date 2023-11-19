За сутки по Белгородской области выпущено около 50 боеприпасов и беспилотники

ВСУ обстреляли за сутки Белгородскую область 49 боеприпасами, а также выпустили несколько беспилотников. Об этом у себя Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Грайворонском городском округе зафиксировано шесть прилетов. Все минометные снаряды пришли на окраину села Сподарюшино, которое также было атаковано дроном-камикадзе. Еще один такой дрон прилетел в инфраструктурный объект связи округа. В результате этой атаки двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей. В городской больнице №2 Белгорода врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В Ровеньском районе по окраине поселка Ровеньки выпущена ракета «Точка-У». Пострадавших нет. Число повреждений по сравнению с утренним сообщением губернатора увеличилось. Они зафиксированы в семи частных домовладениях и трех автомобилях. Также повреждена территория одного из предприятий и ЛЭП. Аварийные службы восстанавливают электроснабжение.

В Волоконовском районе зафиксировано 28 прилетов. Все снаряды — 20 гранатометных и восемь минометных — пришлись на окраину хутора Старый. Пострадавших и повреждений нет.

В Белгородском районе зафиксировано 14 прилетов. По селу Щетиновка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор — шесть. В Щетиновке также с беспилотника в сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждены два трактора.

Сутками ранее, 17 ноября, регион был атакован 50 боеприпасами.

Александр Прытков

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