Белгородскую область 17 ноября обстреляли с помощью 50 боеприпасов
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об украинских ударах, нанесенных по гражданской инфраструктуре региона 17 ноября. Под огонь попали шесть районов и городских округов:
- в Белгородском районе четыре снаряда попали по селу Солнцевка, один — по Щетиновке;
- в Борисовском районе две артиллерийские мины разорвались на окраине села Богун-Городок;
- в Волоконовском районе четыре артиллерийские мины и 15 гранат попали по окраине хутора Старого;
- в Грайворонском округе по окраине Сподарюшина выпустили семь артиллерийских мин, на окраине Дроновки сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство, над Ивановской Лисицей сбит БПЛА;
- в Краснояружском районе четыре разрыва зафиксировано на окраине Прилесья;
- в Шебекинском округе одна противотанковая управляемая ракета и четыре артиллерийские мины выпущены по Новой Таволжанке, там же с беспилотника сброшено два самодельных взрывных устройства. В одном домовладении загорелась и была оперативно потушена надворная постройка, во втором выбиты окна, посечены фасад и забор. По селу Терезовка выпущены две артиллерийские мины, по селу Середа — три гранаты.