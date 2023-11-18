Белгородскую область 17 ноября обстреляли с помощью 50 боеприпасов

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об украинских ударах, нанесенных по гражданской инфраструктуре региона 17 ноября. Под огонь попали шесть районов и городских округов:

в Белгородском районе четыре снаряда попали по селу Солнцевка, один — по Щетиновке;

в Борисовском районе две артиллерийские мины разорвались на окраине села Богун-Городок;

в Волоконовском районе четыре артиллерийские мины и 15 гранат попали по окраине хутора Старого;

в Грайворонском округе по окраине Сподарюшина выпустили семь артиллерийских мин, на окраине Дроновки сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство, над Ивановской Лисицей сбит БПЛА;

в Краснояружском районе четыре разрыва зафиксировано на окраине Прилесья;

в Шебекинском округе одна противотанковая управляемая ракета и четыре артиллерийские мины выпущены по Новой Таволжанке, там же с беспилотника сброшено два самодельных взрывных устройства. В одном домовладении загорелась и была оперативно потушена надворная постройка, во втором выбиты окна, посечены фасад и забор. По селу Терезовка выпущены две артиллерийские мины, по селу Середа — три гранаты.

Олег Мухин

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