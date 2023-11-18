Два человека ранены при украинской атаке объекта связи в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи в поселке Горьковском Грайворонского округа Белгородской области.
«В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей»,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают раненым медицинскую помощь.
Как гражданскую инфраструктуру Белгородской области обстреливали 17 ноября — в публикации «Ъ-Черноземье».