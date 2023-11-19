ВСУ обстреляли белгородский поселок Ровеньки, повреждены три дома и ЛЭП
Под обстрел со стороны Украины рано утром попал поселок Ровеньки. Об этом белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет.
По предварительным данным, в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждена линия электропередачи.
Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжится в светлое время суток, добавил Вячеслав Гладков.