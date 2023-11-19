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Коммерсантъ FM
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Маска пригласили поучаствовать в конференции по машинному обучению в Москве

Оргкомитет московской конференции AI Journey по машинному обучению и искусственному интеллекту пригласил основателя компаний SpaceX и Tesla, владельца соцсети X (экс-Twitter) Илона Маска выступить на мероприятии. Также приглашение направлено экс-директору OpenAI Сэму Альтману и сооснователю OpenAI Грегу Брокману. Организатором конференции является Сбербанк России, находящийся под санкциями США.

Фото: File Photo, Reuters

Фото: File Photo, Reuters

«Приглашаем Илона Маска, Сэма Альтмана и Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров и поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта, поделиться возможными инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT, нейросети, которая стала сенсацией в мире технологий»,— говорится в сообщении оргкомитета мероприятия (цитата по «Прайму»).

13 ноября о возможном участии господина Маска в конференции «Сбера» со ссылкой на собственные источники сообщало ирландское издание EU Reporter. Тогда в оргкомитете мероприятия заявили, что не приглашали бизнесмена на конференцию. Накануне, 18 ноября, американское издание Newsweek допустило, что господин Маск «теоретически может приехать в Москву на конференцию AI Journey в последний момент».

Конференция AI Journey состоится в Москве с 22 по 24 ноября. Мероприятие заявлено как «ключевая онлайн-конференция в сфере технологий искусственного интеллекта». В качестве спикеров мероприятия на сайте конференции указаны помощник президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представители «Сколтеха», МФТИ, «Яндекса», а также разработчики из Индии и Китая. В 2022 году в мероприятии участвовал президент России Владимир Путин, в нынешнем году о его участии в мероприятии Кремль пока не сообщал.

Александр Кислов

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