EU Reporter сообщил о возможном участии Маска в конференции «Сбера», организаторы это отрицают

Ирландское издание EU Reporter, освещающее события на рынке телекоммуникаций, со ссылкой на собственные источники сообщило о возможном участии основателя компаний SpaceX и Tesla, владельца соцсети X (экс-Twitter) Илона Маска в московской конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, организованной находящимся под санкциями США Сбербанком. В оргкомитете мероприятия ТАСС сообщили, что участие господина Маска в конференции не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время открытого диалога с предпринимателем, инженером, основателем Space X Илон Маском во время просветительского марафона в мае 2021 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время открытого диалога с предпринимателем, инженером, основателем Space X Илон Маском во время просветительского марафона в мае 2021 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Издание отмечает, что господин Маск станет одним из спикеров мероприятия, формат его участия — очный или по видеосвязи — не раскрывается. Участие Илона Маска, по версии EU Reporter, в российской конференции по ИИ может быть связано с недавним анонсом его нейросети Grok от компании xAI, которая может стать конкурентом ChatGPT. Разработчики уточняют, что главное преимущество Grok — возможность ответить практически на любой вопрос благодаря онлайновому доступу к большим данным социальных сетей X. Нейронную сеть планируется интегрировать в социальную сеть X в ближайшем будущем.

В оргкомитетет AI Journey уточнили, что если Илон Маск захочет приехать на конференцию, «то, конечно, его будут рады видеть среди спикеров», однако в нынешнем списке участников он не значится. Сам Илон Маск информацию о своем возможном участии в конференции, организованной Сбербанком, пока не прокомментировал.

Конференция AI Journey состоится в Москве с 22 по 24 ноября. Мероприятие заявлено как «ключевая онлайн-конференция в сфере технологий искусственного интеллекта». В качестве спикеров мероприятия на сайте конференции указаны помощник президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, представители «Сколтеха», МФТИ, «Яндекса», а также разработчики из Индии и Китая.

Александр Кислов