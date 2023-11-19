«Аль-Маядин»: БПЛА «Исламского сопротивления Ирака» атаковал базу США в Сирии

Беспилотник «Исламского сопротивления Ирака» нанес удар по американской базе Эт-Танф в Сирии, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на заявление движения. Источники телеканала также сообщают, что ракетному удару «Исламского сопротивления Ирака» подверглось газовое месторождение США Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, а корреспондент «Аль-Маядина» утверждает, что взрывы были слышны также на американском нефтяном месторождении «Эль-Омар» к северо-востоку от Дейр-эз-Зора.

Сотрудник службы безопасности иракских бригад «Хезболлы» Абу Али аль-Аскари заявил телеканалу, что «Исламское сопротивление Ирака» продолжает наносить удары по объектам США, чтобы истощить противника. Он подчеркнул, что за продолжение геноцида против палестинского народа мировое сообщество понесет «историческую ответственность».

В октябре американские базы в Сирии несколько раз были атакованы беспилотниками. Ответственность на себя брали члены «Исламского сопротивления Ирака», которые ранее несколько раз атаковали американские базы в Ираке. В результате атак на базы США в Ираке и Сирии пострадало более 20 военных. В ноябре в результате обстрелов баз погибло несколько американцев. США в ответ нанесли удары по объектам в Сирии.

Эрдни Кагалтынов