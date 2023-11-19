Эрдоган намерен обратиться в судебные инстанции с иском о геноциде в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика вместе с более чем двумя тысячами адвокатов обратится в соответствующие инстанции с иском о геноциде в секторе Газа, передает агентство Anadolu.

«Мы подадим жалобу об этом геноциде в необходимые инстанции с участием более двух тысяч адвокатов. Мы будем следить за этим, мы не можем оставить это в стороне»,— сказал президент на выступлении на 62-й Генеральной ассамблее Национального студенческого союза Турции.

14 ноября Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ведомство потребовало, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом за геноцид. Ранее такой иск в Генпрокуратуру подали трое турецких адвокатов.

15 ноября господин Эрдоган назвал Израиль террористической организацией и предрек разочарование Израиля итогами войны с «Хамасом». Также он призвал Биньямина Нетаньяху разъяснить, владеет ли страна ядерным оружием. Премьер Израиля обвинил президента Турции в поддержке терроризма. По его словам, это выражается в оказании помощи палестинскому радикальному движению «Хамас».

Эрдни Кагалтынов