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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху обвинил Эрдогана в поддержке терроризма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана в поддержке терроризма. По его словам, это выражает в оказании помощи палестинскому радикальному движению «Хамас».

«Я должен сказать, что есть силы, которые поддерживают террористов. И одной из них является президент Турции Эрдоган, который называет Израиль террористическим государством, но на самом деле поддерживает террористическую организацию "Хамас", сам бомбил турецкие деревни в самой Турции. Так что мы не намерены выслушивать какие-либо поучения от них»,— рассказал израильский премьер в ходе встречи с проповедником-евангелистом Франклином Грэмом (цитата по The Times of Israel).

По его мнению, высказываемая Реджепом Тайипом Эрдоганом критика в адрес Израиля является «абсолютно необоснованной» и «неприемлемой». Он призвал мировое сообщение обратить внимание на «недопустимые высказывания» турецкого президента.

Накануне турецкая Генпрокуратура направила в Минюст уголовное дело в отношении господина Нетаньяху. Ведомство требует, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом в Гааге за геноцид. 4 ноября господин Эрдоган уведомил о прекращении общения с израильским премьер-министром. В тот же день Турция отозвала своего посла из Израиля.

Как заявлял Реджеп Эрдоган, Израиль в настоящее время становится «террористической группировкой», а не государством, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху должен будет ответить за свои действия.

Израильско-палестинская война началась 7 октября после нападения членов группировки «Хамас» на израильскую территорию. Израиль пообещал, что будет продолжать военные действия до полного уничтожения группировки. В результате действий израильской армии на территории анклава погибло более 11 тыс. человек.

Александр Кислов

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