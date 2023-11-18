«Хамас» заявил о потере связи с ответственными за заложников боевиками

«Хамас» потерял связь с некоторыми подразделениями, отвечающими за жизнь заложников в секторе Газа. Судьба части пленных неизвестна. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По словам представителя «Хамаса», движение потеряло контакт с частью подразделений, которым поручили охранять израильских заложников. Причины, по которым была потеряна связь с боевиками, не называются.

По оценкам Израиля, в заложниках у «Хамаса» находятся 239 человек. Все они были захвачены боевиками при нападении на израильские территории в начале октября. Переговоры о возвращении пленных идут при посредничестве США, Египта и Катара.

Ранее сегодня, 18 ноября, газета Yediot Achronot сообщила, что Израиль отказался от предложения «Хамаса» отпустить 50 заложников в обмен на прекращение огня. Ранее «Хамас» освободил четыре заложницы. По данным издания, Израиль не хочет разлучать семьи в плену и требует освобождения всех матерей и детей.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Танки скорой помощи».

Анастасия Ларина