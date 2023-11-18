Маск: Х подаст «термоядерный» иск к компаниям, которые выступили против нее

Владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что компания в понедельник подаст «термоядерный» иск против всех компаний, из-за которых крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с соцсетью из-за антисемитских высказываний на платформе. Об этом он сообщил в своем аккаунте Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Hannibal Hanschke/Pool/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Hannibal Hanschke/Pool/File Photo, Reuters

Илон Маск посчитал расследование, которое провела некоммерческая организация Media Matters for America, «мошенническим нападением на компанию». Он предупредил, что в понедельник X Corp подаст иск к Media Matters for America и всем компаниям, причастным к этому. Он считает, что компании влияют на рекламодателей соцсети Х, чтобы те перестали сотрудничать с ней, доходы соцсети снизились и она пересмотрела свою политику в части свободы высказываний.

После выхода расследования Media Matters for America компании Warner Bros., Walt Disney, Lionsgate, Paramount, Sony Pictures, IBM и Apple отказались от дальнейшего размещения рекламы в соцсети. Как отмечает The Hollywood Reporter, господин Маск ранее называл Disney и Apple крупнейшими рекламодателями платформы.

В расследовании компании указано, что соцсеть не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере. Рядом с такими постами возможно автоматическое размещение рекламы крупных брендов.

Александра Горошилова