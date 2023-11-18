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Коммерсантъ FM
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Гергиев прокомментировал свое возможное назначение директором Большого театра

Дирижер, народный артист России Валерий Гергиев в ответ на вопрос журналистов о своем возможном назначении директором Большого театра заявил, что на данный момент продолжает занимать пост худрука Мариинского театра.

Валерий Гергиев

Валерий Гергиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Валерий Гергиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я возглавляю Мариинский театр. Я не могу это комментировать, я сейчас отвечаю за Мариинский театр. Я не провожу время в сетях, соцсетях. Кто-то что-то выпускает, кто-то что-то сказал»,— рассказал господин Гергиев (цитата по «Интерфаксу»).

16 ноября газета «Известия» сообщила со ссылкой на источники, что Валерий Гергиев возглавит Большой театр, сохранив пост худрука Мариинского театра. «РИА Новости» в пресс-службе Большого театра заявили, что не комментируют «неофициальную информацию». «Известия» утверждали, что о назначении Валерия Гергиева могло быть объявлено на Петербургском международном культурном форуме, однако этого не произошло. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин в ходе поездки на форум не встречался ни с Валерием Гергиевым, ни с нынешним директором Большого театра Владимиром Уриным.

Накануне Forbes со ссылкой на источники сообщил, что господин Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин его подписал. Официально об этом ни в правительстве России, ни в Большом театре не сообщали.

Подробнее читайте в репортаже корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Признание движения ГАБТ».

Александр Кислов

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