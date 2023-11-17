Гергиев фразой «не искал больше работы» ответил на сообщения о назначении в ГАБТ

На Санкт-Петербургском культурном форуме художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, комментируя информацию о скором назначении гендиректором Большого театра, сказал, что «не искал возможности работать еще больше». По данным «Известий», о совмещении господином Гергиевым должностей в Мариинке и Большом театре будет объявлено во время форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Гергиев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валерий Гергиев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным»,— сказал Валерий Гергиев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил источник Forbes, Владимир Урин сегодня, 17 ноября, написал заявление об уходе с должности гендиректора Большого театра по собственному желанию и документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Валерий Гергиев, писали «Известия», возглавит театр, сохранив пост худрука Мариинского театра. «РИА Новости» в пресс-службе Большого театра заявили, что не комментируют «неофициальную информацию».

В марте 2022 года президент России Владимир Путин предложил Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров. Вчера, 16 ноября, «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что объединенная дирекция может быть создана до конца года. Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой заявил, что об объединении речи не идет, но господин Гергиев может возглавить оба театра.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Большое кадровое решение».

Лусине Баласян