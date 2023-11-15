«Известия»: худрук Мариинского театра Гергиев возглавит Большой театр

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр без ухода с нынешней должности, которую он занимает с 1988 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на три источника. По словам собеседников издания, о назначении будет объявлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (16–18 ноября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В настоящее время генеральным директором Большого театра является Владимир Урин, занимающий эту должность с 2013 года. По данным «Известий», он покинет свой пост по собственному желанию.

13 ноября на Большой театр подали жалобу из-за очередей у касс за билетами на «Щелкунчик». Пострадавшие в давке составили обращения в Следственный комитет РФ, прокуратуру, Роспотребнадзор, Министерство культуры и администрацию президента. Они обвинили театр в плохой организации работы билетных касс. По словам Владимира Урина, очереди, списки и номерки — зона ответственности полиции.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Большой объяснился с театралами».

Полина Мотызлевская