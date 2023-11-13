SpaceX своих не бережет

Сотни работников SpaceX травмировались из-за политики Илона Маска. Чаще всего сотрудники компании получали порезы и рваные раны, также на производстве зафиксированы переломы, сотрясения мозга и ожоги. Некоторые повреждения были серьезными и приводили к ампутациям, инвалидности и даже летальному исходу, сообщает Reuters. Всего за последние девять лет в SpaceX произошло около 600 несчастных случаев, о которых раньше не было известно. Причем тут амбиции Маска? Разбирался Иван Хорушевский.

Флорентино Риос работал на космодроме SpaceX, скрепляя балки. Но однажды монтаж металлоконструкций пошел не по плану, рассказывает Reuters историю пострадавшего сотрудника корпорации. Риос зафиксировал деталь и попросил крановщика не двигать ее. Однако тот не заметил сигнал и попытался поднять перекладину. В итоге цепь, на которой она держалась, порвалась и попала работнику в глаз.

После этого Риос частично потерял зрение и теперь не может ни работать на стройке, ни управлять автомобилем. По его словам, инцидент стал следствием политики SpaceX:

«То, что я увидел, будучи сотрудником SpaceX, это несоблюдение техники безопасности. К сожалению, я единственный кормилец в семье, и этот инцидент полностью изменил мою жизнь, слишком сильно повлиял на нее. Я чувствую себя неполноценным, поскольку я был человеком, который не любит сидеть на месте, работал день и ночь, чтобы дать все необходимое своим детям. А теперь я не могу делать все это. Сейчас, куда бы я ни пошел, мне нужна помощь».

Риос подал на работодателя в суд, однако компания заявила, что тот сам виноват в несоблюдении правил безопасности. Правда, сотрудники SpaceX утверждают обратное. Они считают себя жертвами амбиций Маска. По их словам, бизнесмен ставит очень жесткие дедлайны, желая как можно быстрее осуществить полет на Марс.

Из-за этого переутомленные, а иногда и недостаточно обученные работники вынуждены игнорировать меры предосторожности, чтобы уложиться в сроки. Впрочем, доказать это в суде не так-то просто. Еще сложнее призвать SpaceX к ответственности, отмечает американский юрист Игорь Слабых:

«Когда один простой работник противостоит такой большой корпорации, она будет всячески затягивать дело. Другая история — это действия Американской трудовой инспекции. Они проводят свои проверки, но у них не очень большой арсенал средств. После того, как на рабочем месте погиб один из работников, они оштрафовали SpaceX на $7 тыс. Последнее, на что можно надеяться, это Министерство юстиции, потому что SpaceX работает за федеральные деньги, и поэтому у ведомства есть юрисдикция над проверками соблюдения гражданских прав».

К слову, как пишет Reuters, правила безопасности нарушает и Маск. Он отговаривает подчиненных надевать желтую защитную одежду, поскольку не любит яркие цвета. А иногда бизнесмен и вовсе начинает палить на производственных площадках из огнемета — такое у него хобби.

Вообще на не самое гуманное отношение к себе жаловались не только сотрудники SpaceX, но и Tesla. Однако менее привлекательным работодателем Маска это не делает, уверен частный инвестор, фаундер компании Ultra Motors Андрей Зиновьев:

«У Илона Маска есть принцип ставить под сомнение любые требования и любые регулирования. Он не раз говорил, что единственные законы, которым нужно подчиняться, это законы физики. Люди, которые идут на работу в его компании, абсолютно точно отдают себе отчет, что это не будет легкая прогулка, но это будет работа с, возможно, лучшими умами в индустрии. И для любой другой компании важный фактор безопасность труда играет пограничную роль в компаниях Маска».

Кстати, Маск еще два года назад предупреждал, что при покорении Марса не обойдется без трагедий. По его прогнозу, «куча людей умрет в самом начале». Предприниматель, правда, говорил о космонавтах. Но, возможно, о жертвах на земле решил умолчать.

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Яна Загоровская