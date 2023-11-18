Чем известен освободившийся киллер ореховской ОПГ Саша Солдат

18 ноября из колонии строгого режима в Монино Тверской области освобожден Александр Пустовалов (Саша Солдат). Чем известен штатный киллер ореховской ОПГ — в материале «Ъ».

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Пустовалов Александр Сергеевич родился 25 сентября 1973 года в Москве. После окончания школы работал на заводе имени Хруничева. С 1991 по 1993 год служил в морской пехоте Северного флота. После демобилизации пробовал поступить в подразделение специального назначения МВД СОБР, но получил отказ из-за отсутствия высшего образования. После этого вступил в ряды ореховской ОПГ. По данным СМИ, среди прочего выполнял обязанности телохранителя одного из лидеров преступной группировки Сергея Буторина (Оси).

В августе 1995 года напротив здания мэрии Москвы Пустовалов вместе с напарником расстрелял лидера ассирийской группировки Александра Биджамо (известен как Алик Ассириец) и трех его телохранителей. Преступники оставили оружие и перчатки на Большой Дмитровке, поблизости от здания Генпрокуратуры России.

В октябре 1995 года Саша Солдат застрелил нескольких одинцовских «авторитетов» возле ДК имени Горбунова, после чего открыл огонь по сотрудникам милиции на станции метро «Кутузовская». В результате его действий погиб сержант Анатолий Глебов.

По данным СМИ, с 1995 по 1996 год убил шесть членов известных преступных группировок, в январе 1997 года расстрелял из автомата автомобиль одного из лидеров коптевской ОПГ Василия Наумова (Наум) на подъезде к зданию ГУ МВД по Москве на Петровке, 38.

На протяжении многих лет считалось, что в октябре 1998 года Саша Солдат застрелил следователя спецпрокуратуры Одинцовского района Подмосковья Юрия Керезя, который расследовал серию преступлений ореховской ОПГ в Московской области и первым возбудил уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Позже за это преступление осудили другого человека — Олега Пронина.

Следствие подозревало Пустовалова в совершении примерно 30 преступлений. Он был арестован в ноябре 1999 года. По данным СМИ, во время предварительного следствия штатный киллер раскаивался в содеянном и дал показания на лидеров ореховской группировки Осю, Карлика и Белка. На вопросы о причинах совершенных преступлений отвечал: «Я солдат, это моя работа».

В мае 2004 года Мосгорсуд вынес первый приговор по ореховской ОПГ. Киллер Саша Солдат был признан виновным в 13 убийствах. Но из-за сотрудничества со следствием получил сравнительно мягкий приговор — 22 года лишения свободы. Его сообщник был приговорен к пожизненному заключению.

В августе 2005 года в Мосгорсуде прошло повторное заседание, в ходе которого Пустовалова также признали виновным в участии в организованном преступном сообществе. По итогам двух судов его срок лишения свободы составил 23 года.

В декабре 2016 года ореховский киллер вновь предстал перед судом и получил 24 года за убийство шести человек с учетом наказания, назначенного по предыдущему приговору (общий срок лишения свободы был увеличен всего на год).

В период отсидки на Пустовалова было наложено 80 взысканий, восемь из которых — с водворением в карцер, 12 раз его помещали в штрафной изолятор (ШИЗО), два раза — в помещение камерного типа или в одиночную камеру. СМИ также сообщали, что в колонии Саше Солдату диагностировали тяжелое заболевание.