«Хамас» себя уже не контролирует

«Хамас» утратил контроль над городом Газой. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. С начала недели военные рапортуют о взятии основных административных зданий в Газе: от законодательного собрания до штаб-квартиры полиции. Тем не менее пока у «Хамаса» остаются ресурсы на то, чтобы оказывать сопротивление Армии обороны Израиля внутри сектора Газа и даже обстреливать израильские города. Наземная операция в секторе продолжается, но в Израиле понимают, что она не может длиться неопределенно долго: международное давление на еврейское государство нарастает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцам бригады «Голани» Армии обороны Израиля удалось взять под контроль большинство мест в парламенте сектора Газа

Фото: social media Бойцам бригады «Голани» Армии обороны Израиля удалось взять под контроль большинство мест в парламенте сектора Газа

Фото: social media

«Нет сил "Хамаса", способных остановить ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля.— “Ъ”). ЦАХАЛ наступает повсюду. Организация "Хамас" потеряла контроль над Газой: террористы бегут на юг, мирные жители грабят базы "Хамаса"»,— заявил в понедельник вечером министр обороны Израиля Йоав Галлант. По его словам, израильские войска продвигаются в секторе Газа «в соответствии с планами». «Мы работаем в соответствии с задачами. У нас нет счетчика времени. У нас есть цели. Мы достигнем всех наших целей»,— добавил он.

Практически одновременно пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что отряды «Хамаса» в северной части сектора Газа утратили признаки организованной структуры.

В понедельник вечером по израильским СМИ и соцсетям разошлась фотография военнослужащих бригады «Голани» в здании законодательного собрания в Газе, где заседали депутаты палестинского парламента от «Хамаса» после захвата власти в секторе в 2007 году (и, соответственно, раскола руководящих органов Палестины). А уже во вторник пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о взятии израильскими военными под контроль всех основных административных зданий в Газе, принадлежавших «Хамасу». Помимо заксобрания речь идет о здании правительства, штаб-квартире полиции, инженерном факультете местного университета, используемом для разработки и производства оружия, а также комплексе «Гизат», где были расположены тренировочные центры «Хамаса» и оперативный штаб.

Кроме того, в понедельник вечером армия отчиталась о зачистке территории больницы «Ар-Рантиси» в Газе. Утверждалось, что там скрывались боевики «Хамаса» и там же удерживались заложники — люди, похищенные с территории Израиля 7 октября. В тот день в результате нападения хамасовцев погибло, по последним данным, около 1,2 тыс. человек — как израильтян, так и иностранцев. Примерно 240 были взяты в плен в качестве заложников.

Официальный представитель израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари посетил больницу «Ар-Рантиси», и в понедельник вечером пресс-служба опубликовала видеоотчет о том, что обнаружили военные. «Я зашел в больницу с видеокамерой и лично задокументировал конкретные свидетельства. Они указывают на то, что "Хамас" использует больницы в качестве средства ведения войны. Под больницей, в подвале, мы обнаружили командный центр "Хамаса", пояса со взрывчаткой для шахидов, гранаты, штурмовые автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие, компьютеры, деньги и прочее»,— рассказал генерал Хагари. Он также показал видео подвальных помещений под больницей, где предположительно удерживались израильские заложники.

В свою очередь, представитель «Хамаса» в Бейруте Усама Хамдан на специально собранной во вторник пресс-конференции обвинил израильскую армию во лжи.

По его версии, израильские военные специально разложили оружие в больнице для съемок, помещения под больницей использовались для административных нужд, а показанный армией туннель использовался как резервуар для воды. Усама Хамдан также утверждал, что военное крыло «Хамаса» — Бригады аль-Кассама — «контролирует ситуацию на поле боя» в секторе Газа. «Битва еще только начинается, дальше будет больше»,— сказал он.

То, что война пока еще в самом разгаре, прекрасно понимают и сами израильтяне. Почти каждый день сообщается о новых погибших среди израильских военных. «На протяжении десятилетий "Хамас" вкладывал много денег в то, чтобы захватить ту или иную территорию и превратить ее в военную базу. Каждый дом предназначен для военной базы. Об этом нужно позаботиться, и мы делаем это тщательно и профессионально, сохраняя при этом силы»,— сказал израильскому сайту Walla неназванный высокопоставленный представитель силовых структур. И подчеркнул: «Мы не прошли и половины пути».

Между тем времени у Израиля не так много, так как внешнее давление на еврейское государство растет.

Война между «Хамасом» и Израилем длится уже почти полтора месяца, из них больше трех недель идет израильская наземная операция в секторе Газа. Там, по данным Минздрава Палестины, погибло уже свыше 11,5 тыс. человек. Сколько из них боевиков, а сколько гражданских — неизвестно. Правда, утверждается, что среди жертв около 4 тыс. детей.

Сотни тысяч израильтян оказались в статусе вынужденных переселенцев, подчинившись настойчивым просьбам Израиля к гражданскому населению сектора переместиться из северных районов, где идут основные бои, на юг. Впрочем, и там нет полной безопасности. Израиль утверждает, что «Хамас» продолжает обстреливать его территорию из южной части анклава и там же ищут убежище террористы, поэтому, в свою очередь, наносит удары по районам, не входящим непосредственно в зону наземной операции.

По словам министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, в беседах, которые он проводит со своими иностранными партнерами, он ощущает снижение уровня сочувствия к еврейскому государству. Некоторые его собеседники делают упор на гуманитарную ситуацию в Газе и требуют прекращения огня. На встрече с израильскими журналистами господин Коэн отметил, что давление возрастает. «Политическое окно» для дальнейших действий в отношении Газы, по оценке министра, составляет две-три недели.

Гибель мирного населения, а также атаки Израиля на медучреждения вызывают особую обеспокоенность международного сообщества.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила на брифинге, что частота нападений на медицинские учреждения в Газе, по-видимому, беспрецедентна в истории конфликтов. По данным организации, зарегистрировано 137 таких нападений в секторе Газа, в результате чего уже погиб 521 человек. В организации Human Rights Watch заявили, что атаки Израиля на медучреждения и персонал должны расследоваться «как военные преступления».

Израиль к таким расследованиям готов. Источник в ЦАХАЛе рассказал “Ъ”, что специальный армейский юридический департамент следит за соблюдением законов войны настолько, насколько это возможно. По его словам, больница или другой гражданский объект иногда могут превратиться в военную цель, «если его используют террористы». «Согласно международному праву, военный объект не определяется по тому, какое название ему присвоено, будь то база, школа, дом или больница. Это зависит от того, как используется этот объект и где расположен. Если дом используется в качестве центра управления или для хранения ракет, он становится законной военной целью»,— подчеркнул источник. Тем не менее он напомнил, что в ходе этой наземной операции, даже зная, что «Хамас» использует больницы, Израиль тратил недели на уговоры людей эвакуироваться из этих медучреждений в более безопасные районы. Так, до последнего момента велись переговоры насчет больницы «Аш-Шифа» в Газе, хотя Израиль практически с начала войны заявлял, что там расположен командный пункт «Хамаса».

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Как отметил источник, международные организации — и ООН, и Международный комитет Красного Креста (МККК), и другие структуры — прекрасно знают, что «Хамас» использует гражданские объекты, включая больницы, под свои нужды, но боятся заявлять об этом, чтобы их не выкинули из Газы. И им также важно, чтобы больницы функционировали. «Все остальное их не волнует. Они говорят, что нельзя нападать на больницы, но никогда не говорят, что "Хамас" не может использовать больницы в военных целях»,— сказал источник. Он также подчеркнул: «Хамас» знает, что международное сообщество будет критиковать Израиль, и пользуется этим. Источник также выразил мнение, что если бы международные организации были более смелыми и признали действительность, то от этого было бы больше пользы. Так, по его мнению, международные организации, работающие в Газе, еще три недели назад должны были настоять на эвакуации пациентов больниц.

Во вторник международным организациям — ВОЗ, МККК, а также Агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — досталось и от «Хамаса». Так, генеральный директор Минздрава Газы Мунир аль-Барш назвал эти организации «соучастниками массового убийства». Он заявил, что эти структуры покинули Газу и не предоставляют там больше своих услуг. И в БАПОР, и в МККК в ответ на запросы “Ъ” дали понять, что эти утверждения не соответствуют действительности. «Наши команды там, у нас в школах нашли убежище около 800 тыс. человек, мы получаем грузовики с гуманитарной помощью и изо всех сил стараемся оказывать хотя бы минимальную помощь. У нас огромные проблемы, но мы не уходим из Газы»,— сказала официальный представитель БАПОР Тамара Альрифай. «Мы остаемся и работаем. У нас есть хирургическая бригада в Газе, работающая с пациентами с самого раннего утра до поздней ночи каждый день. Несмотря на проблемы с логистикой и безопасностью, наши команды неустанно работают над доставкой помощи тем, кто потерял свои дома и не чувствует себя в безопасности»,— заявили, в свою очередь, в МККК.

Марианна Беленькая, Тель-Авив