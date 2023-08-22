Быстрые платежи пошли по магазинам

Число торгово-сервисных предприятий (ТСП), подключенных к системе быстрых платежей (СБП), в апреле-июне выросло в четыре раза. Объем и число платежей с помощью СБП также выросли, но более скромно. Эксперты объясняют ситуацию тем, что Сбербанк начал активно подключать клиентов из малого и среднего бизнеса (МСБ) к своему платежному сервису «Плати QR», с которым помимо желания банка подключается и СБП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным ЦБ, опубликованным 22 августа, во втором квартале количество ТСП, подключенных к СБП, превысило 1 млн штук. В отличие от предыдущих кварталов, когда их число росло примерно по 100 тыс. за три месяца, во втором квартале этого года прибавилось сразу почти 400 тыс. ТСП.

Рост количества и объема оплат оказался несколько скромнее, чем увеличение числа подключенных ТСП. В абсолютных величинах показатели увеличились заметно — на 220 млрд руб., до 620 млрд руб., при среднеквартальном росте ранее около 100 млрд руб. и на 140 млн штук, до 340 млн операций, при среднем числе в 50 млн штук за предыдущие кварталы. Но в относительных величинах рост в 55% и 70% соответственно далек от прошлых рекордов, когда он исчислялся сотнями процентов.

В Банке России “Ъ” пояснили, что на динамику роста количества ТСП в СБП «влияют разные факторы и в первую очередь бизнес заинтересован в оплате с использованием системы, так как это позволяет значительно снизить издержки, а также предоставить покупателям еще один удобный способ платежа».

Тем не менее банкиры считают, что оплата через СБП еще не скоро может сравняться по объему с карточными платежами.

Руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексей Киричек обращает внимание, что «пока СБП наращивала долю в основном за счет интернет-торговли, где сценарий оплаты удобен и быстр для клиента, а в офлайн-ритейле системе тяжелее конкурировать с бесконтактной оплатой картой, тут темп замещения / канибализации будет медленнее».

Исполнительный директор по эквайрингу и инновационным проектам «Русского стандарта» Инна Емельянова считает, что экономия на комиссии и скорость получения оплаты — очевидная выгода для компании при использовании СБП. В банке «Тинькофф» отметили, что у СБП есть особенность — отсутствие привычных для пользователя кешбэков, что может разочаровывать клиентов и влиять на долю сервиса.

В ВТБ считают, что полноценная и централизованная программа поощрений по СБП при поддержке регулирующего органа позволит кратно нарастить объемы платежей через систему. По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, как только удастся сформировать сбалансированную систему стимулирования клиентов по картам и СБП, объемы расчетов по картам и СБП станут сопоставимы.

При этом банкиры считают, что повторить рекорд второго квартала по количеству подключенных ТСП к СПБ в ближайшее время вряд ли получится. Так, Алексей Киричек обращает внимание, что темп роста количества ТСП чуть замедлится в силу насыщения услугой общей базы клиентов сегмента МСБ. «Именно тут мы видим максимальный в объеме подключений спрос»,— говорит он.

По оценкам Инны Емельяновой, рост общего числа подключенных банком ТСП к сервису ожидается примерно на уровне 33% суммарно в третьем и четвертом кварталах относительно их общего числа в первом и втором кварталах текущего года.

В то же время, по мнению независимого эксперта Максима Митусова, большая часть данного прироста пришлась на ИП и предпринимателей, обслуживаемых в одном конкретном банке — Сбербанке. «Сбербанк активно предлагает своим действующим клиентам-ТСП подключаться к своему решению "Плати QR", вместе с которым подключается и прием платежей по СБП — то есть подключение происходит пакетом»,— поясняет он. «Никто из других банков чисто физически не способен дать такого прироста за короткое время,— уточнил он.— Но вновь подключенные ТСП из клиентов Сбербанка не предлагают своим покупателям СБП как отдельный платежный метод, а дают его наряду с прочими, причем СБП в самом низу списка, что и дает минимальный объем платежей именно через этот сервис».

Другие банки, добавляет господин Митусов, целенаправленно и массово подключающие малый и средний бизнес, а также крупные сети к приему платежей через СБП, в следующие полгода и будут давать прирост числа и объема трансакций.

Максим Буйлов