«Евровидению» сочиняют альтернативу

В России могут создать аналог конкурса «Евровидение», с такой инициативой выступили министр культуры Ольга Любимова и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Заявление прозвучало в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Музыкальное состязание будет называться «Интервидение», а проводить его будут по аналогии с европейским проектом каждый год. В Министерстве культуры заявили, что конкурс должен стать «свободной трибуной», то есть для участия в нем не будет политических ограничений. Однако в первую очередь рассчитывать станут на артистов из стран-участниц БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сможет ли такой формат составить конкуренцию «Евровидению»? Теоретически шансы есть, считает продюсер, основатель музыкального фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин: «Я никогда не был поклонником "Евровидения", потому что никогда не мог понять, как связан шоу-бизнес с этим конкурсом. Но коль скоро в России он был популярным, то, на мой взгляд, это правильное решение. Конечно, хотелось бы, что у него была бизнес-история, чтобы проект стал самоокупаемым, а еще лучше прибыльным, приносящим налоги.

Что касается гостей из стран БРИКС, то все зависит от качества нового мероприятия. Ты делаешь плохой фестиваль, и к тебе люди не приезжают, организуешь хороший — и артисты хотят на нем выступать. Так что все зависит только от того, насколько качественно и не для галочки будет сделан этот проект.

Представляете, какой огромный список артистов работает в Китае? И, например, в моем плейлисте довольно много композиций исполнителей из Индии. Нельзя думать, что в странах БРИКС нет талантливых артистов».

Между тем в Госдуме позитивно отреагировали на инициативу и поддержали идею создания собственного песенного конкурса. Однако для того, чтобы он стал успешным, необходимо установить серьезный призовой фонд, заметил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, победитель должен получить хотя бы $1 млн:

«Иностранцу что нужно? Чтобы его показали один раз по федеральному каналу? Какое будущее у него в России? Никакого. А если он приехал победить, то и участие в проекте примет, получит и пиар, и живые деньги, которые позволят ему заняться творческой карьерой.

Соревновательный дух должен быть. Нам нужно создать конкурс мирового уровня, куда должны стремиться все страны, даже недружественные.

Весь мир понимает слово "деньги", сегодня это лучший способ привлечь самых талантливых, и тогда конкурс будет мощный. Думаю, что призовые за гран-при должны составлять $1 млн, за второе место — $500 тыс., за третье — $250 тыс.

Культура должна объединять людей, а здесь, помимо нее, еще и деньги заинтересуют. При этом необязательно этот проект должно финансировать государство. Спонсоры всегда есть».

Как сообщил Константин Эрнст, конкурс будет судить национальное жюри, а также будет составлен некий постоянно действующий оргкомитет, который станет определять правила «Интервидения».

Похожие инициативы прежде озвучивали и кинематографисты. Например, режиссер Никита Михалков сообщал, что России необходим свой аналог «Оскара». Им может стать премия Евразийской киноакадемии, которую могут начать вручать в 2024 году.

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Ульяна Горелова