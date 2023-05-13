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Анастасия и Мария Толмачевы, победительницы детского конкурса «Евровидение-2006», финалисты конкурса «Евровидение-2014»:

Фото: Александр Спицин

— Мы очень скучаем и с большим удовольствием вернулись бы на этот конкурс. Нам запомнилась потрясающая атмосфера этого праздника музыки, песни, и мы с удовольствием представляли на нем нашу любимую страну. Что происходит сейчас, нам неведомо, но надеемся, что там, как и прежде, все друг друга поддерживают и «Евровидение» по-прежнему остался конкурсом музыки с огромным зарядом позитива.

Наталья Подольская, участница конкурса «Евровидение-2005»:

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Мне перестал быть интересен этот конкурс с того момента, как Россию там перестали принимать. Расцениваю это как предательство идеи творчества, самовыражения человека через музыку. Пение — вне политики. Раньше «Евровидение» прежде всего было зрелищным шоу, несмотря на редкие обвинения в политизированности, но в последние годы этот уровень стал зашкаливать.

Марат Чанышев, экс-солист группы «Премьер-министр», участник «Евровидения-2002»:

Фото: Из личного архива Марата Чанышева

— Очень скучаю и вспоминаю с большим удовольствием. Главное, мы были гораздо моложе и самоувереннее, чем сейчас! Мы даже справились с таким форс-мажором, как выключенные на сцене мониторы. Ориентировались, ловя звук, который шел в зал. Не думаю, что это происки шведов, которые отвечали за техническое обеспечение финала. Со шведской группой Afro-dite, как и с другими участниками, мы подружились во время репетиций. А еще в Таллине мы тепло общались со всеми странами-участниками на приемах в посольствах. Со многими продолжили общение и после конкурса.

Вернуться на «Евровидение» было бы неплохо, когда изменятся условия в Европе. Европейцы в большинстве к россиянам относятся неплохо. Помню, что таллинские официанты просили с ними разговаривать по-русски, чтобы их шеф видел, как они хорошо им владеют. А не совсем дружественная к нам Эстония поставила нам 10 баллов из 12.

Петр Налич, участник «Евровидения-2010»:

Фото: @peter_nalitch

— Совсем не скучаю. Тогда это было интересно и волнительно, но было и прошло. Выступать там было прикольно, потому что мы выступали немного не в общепринятом формате.

Что сейчас там происходит, мне не интересно, я не смотрел его и не интересовался до выступления, не интересовался и после. На «Евровидении» очень редко бывает что-то стоящее и интересное с музыкальной точки зрения, и смотреть его нет никакого смысла. Там главное именно шоу, в котором в основном и соревнуются, а не музыка. Когда-то там вживую играли эстрадно-симфонические оркестры, а теперь все через фонограмму.

Интерес к «Евровидению» связан с тем, что это огромный музыкальный поп-конкурс, и, как говорят в спорте, даже если все будут знать, что чемпионат будет слабый, команды на него все равно приедут. Для России конкурс был возможностью увеличить аудиторию и показать всем, что и у нас есть кому выступать.

Андрей Потехин, концертный директор ансамбля «Бурановские бабушки», выступавшего на «Евровидении-2012»:

Фото: Из личного архива Андрея Потехина

— Это было замечательное событие, и от этого музыкального конкурса осталось прекрасное впечатление. И «Евровидение» должно быть благодарно, что «Бурановские бабушки» выступали на этом конкурсе. Выступление наших бабушек вызвало огромный резонанс, после «Евровидения» их узнал весь мир. Они могли занять и первое место, если бы незадолго до начала конкурса не изменили правила подсчета голосов. По итогам голосования зрителей мы всех опередили, а вот по итогам голосования жюри стали вторыми.

Вскоре после «Евровидения» у нашего президента спросили про пожилых женщин, и Путин ответил, что надо брать пример с «Бурановских бабушек», что они счастливые люди, хотя и живут небогато, но очень красиво поют.

Юлия Самойлова, участница конкурса «Евровидение-2017–2018»:

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

— За «Евровидением» второй год не следим с мужем. Конечно, конкурс был настоящим событием в мире шоу-бизнеса. Достаточно вспомнить обсуждения участников, их песен и постановок. Для меня лично «Евровидение» стало ярким событием. Но удручал политический окрас, который сегодня приобрел самые мрачные цвета. Удручало голосование панибратское, а не по качеству шоу.

Мария Кац (Юдифь), первая участница в конкурсе от России на «Евровидении-1994»:

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

— «Евровидение» всегда было политизированным. Скажу только о музыке: очень жалею, что наши замечательные вокалисты не будут представлены на международной арене. Конкурс, как и чемпионат мира по футболу, хорош тем, что позволяет представить себя и свой современный национальный продукт мировой аудитории. А еще увидеть интересные тенденции в музыке. Но были и моменты, когда песни заменялись трюками. Таковы требования шоу-смотрибельности.

Но и плеваться в сторону конкурса я бы не стала. Музыка была и остается языком, не требующим перевода. И навсегда запоминается теплая атмосфера сотрудничества в зеленой комнате, где исполнители ждут выхода на сцену или объявления итогов голосования. Это очень грело душу и остается подарком судьбы на всю жизнь. Я, как романтик, надеюсь, что музыка когда-нибудь все вылечит.

Группа «Прямая речь»