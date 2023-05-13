Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Вернуться на “Евровидение” было бы неплохо, когда изменятся условия в Европе»

Участники от России о том, скучают ли они по конкурсу

Анастасия и Мария Толмачевы, победительницы детского конкурса «Евровидение-2006», финалисты конкурса «Евровидение-2014»:

Фото: Александр Спицин

— Мы очень скучаем и с большим удовольствием вернулись бы на этот конкурс. Нам запомнилась потрясающая атмосфера этого праздника музыки, песни, и мы с удовольствием представляли на нем нашу любимую страну. Что происходит сейчас, нам неведомо, но надеемся, что там, как и прежде, все друг друга поддерживают и «Евровидение» по-прежнему остался конкурсом музыки с огромным зарядом позитива.

Наталья Подольская, участница конкурса «Евровидение-2005»:

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Мне перестал быть интересен этот конкурс с того момента, как Россию там перестали принимать. Расцениваю это как предательство идеи творчества, самовыражения человека через музыку. Пение — вне политики. Раньше «Евровидение» прежде всего было зрелищным шоу, несмотря на редкие обвинения в политизированности, но в последние годы этот уровень стал зашкаливать.

Марат Чанышев, экс-солист группы «Премьер-министр», участник «Евровидения-2002»:

Фото: Из личного архива Марата Чанышева

— Очень скучаю и вспоминаю с большим удовольствием. Главное, мы были гораздо моложе и самоувереннее, чем сейчас! Мы даже справились с таким форс-мажором, как выключенные на сцене мониторы. Ориентировались, ловя звук, который шел в зал. Не думаю, что это происки шведов, которые отвечали за техническое обеспечение финала. Со шведской группой Afro-dite, как и с другими участниками, мы подружились во время репетиций. А еще в Таллине мы тепло общались со всеми странами-участниками на приемах в посольствах. Со многими продолжили общение и после конкурса.

Вернуться на «Евровидение» было бы неплохо, когда изменятся условия в Европе. Европейцы в большинстве к россиянам относятся неплохо. Помню, что таллинские официанты просили с ними разговаривать по-русски, чтобы их шеф видел, как они хорошо им владеют. А не совсем дружественная к нам Эстония поставила нам 10 баллов из 12.

Петр Налич, участник «Евровидения-2010»:

Фото: @peter_nalitch

— Совсем не скучаю. Тогда это было интересно и волнительно, но было и прошло. Выступать там было прикольно, потому что мы выступали немного не в общепринятом формате.

Что сейчас там происходит, мне не интересно, я не смотрел его и не интересовался до выступления, не интересовался и после. На «Евровидении» очень редко бывает что-то стоящее и интересное с музыкальной точки зрения, и смотреть его нет никакого смысла. Там главное именно шоу, в котором в основном и соревнуются, а не музыка. Когда-то там вживую играли эстрадно-симфонические оркестры, а теперь все через фонограмму.

Интерес к «Евровидению» связан с тем, что это огромный музыкальный поп-конкурс, и, как говорят в спорте, даже если все будут знать, что чемпионат будет слабый, команды на него все равно приедут. Для России конкурс был возможностью увеличить аудиторию и показать всем, что и у нас есть кому выступать.

Андрей Потехин, концертный директор ансамбля «Бурановские бабушки», выступавшего на «Евровидении-2012»:

Фото: Из личного архива Андрея Потехина

— Это было замечательное событие, и от этого музыкального конкурса осталось прекрасное впечатление. И «Евровидение» должно быть благодарно, что «Бурановские бабушки» выступали на этом конкурсе. Выступление наших бабушек вызвало огромный резонанс, после «Евровидения» их узнал весь мир. Они могли занять и первое место, если бы незадолго до начала конкурса не изменили правила подсчета голосов. По итогам голосования зрителей мы всех опередили, а вот по итогам голосования жюри стали вторыми.

Вскоре после «Евровидения» у нашего президента спросили про пожилых женщин, и Путин ответил, что надо брать пример с «Бурановских бабушек», что они счастливые люди, хотя и живут небогато, но очень красиво поют.

Юлия Самойлова, участница конкурса «Евровидение-2017–2018»:

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

— За «Евровидением» второй год не следим с мужем. Конечно, конкурс был настоящим событием в мире шоу-бизнеса. Достаточно вспомнить обсуждения участников, их песен и постановок. Для меня лично «Евровидение» стало ярким событием. Но удручал политический окрас, который сегодня приобрел самые мрачные цвета. Удручало голосование панибратское, а не по качеству шоу.

Мария Кац (Юдифь), первая участница в конкурсе от России на «Евровидении-1994»:

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

— «Евровидение» всегда было политизированным. Скажу только о музыке: очень жалею, что наши замечательные вокалисты не будут представлены на международной арене. Конкурс, как и чемпионат мира по футболу, хорош тем, что позволяет представить себя и свой современный национальный продукт мировой аудитории. А еще увидеть интересные тенденции в музыке. Но были и моменты, когда песни заменялись трюками. Таковы требования шоу-смотрибельности.

Но и плеваться в сторону конкурса я бы не стала. Музыка была и остается языком, не требующим перевода. И навсегда запоминается теплая атмосфера сотрудничества в зеленой комнате, где исполнители ждут выхода на сцену или объявления итогов голосования. Это очень грело душу и остается подарком судьбы на всю жизнь. Я, как романтик, надеюсь, что музыка когда-нибудь все вылечит.

Группа «Прямая речь»

Опрос

Вы по «Евровидению» скучаете?

Ответить Архив опросов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...