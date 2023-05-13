Самые успешные страны—участницы «Евровидения»

Вечером 13 мая в Ливерпуле пройдет финал «Евровидения». Великобритания по соображениям безопасности принимает конкурс вместо Украины, занявшей первое место в 2022 году. Обычно конкурс проводится в стране—победительнице прошлого года.

Международный песенный конкурс «Евровидение» проводится ежегодно с 1956 года. Как показывает статистика, самая успешная страна-участница — Ирландия, чьи представители побеждали семь раз (в том числе три раза подряд). Хотя стоит добавить, что последние победы ирландцев пришлись на 1990-е, а в последние годы ей чаще всего не удавалось преодолеть отборочный тур. На втором месте — Швеция, первую победу которой в 1974 году принесла легендарная группа ABBA с песней «Waterloo». Замыкает топ-3 Великобритания, которая побеждала пять раз, а хозяйкой конкурса становится уже девятый раз. Раньше она уже подменяла другие страны-победительницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Россия дебютировала на «Евровидении» в 1994 году. В ее копилке одна победа (Дима Билан в 2008 году), четыре вторых и четыре третьих места. С 2022 года из-за событий на Украине страна в конкурсе не участвует.