В рекламу внесли ясность

Роскомнадзор настаивает на том, что рекламу в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) маркировать все-таки нужно. Об этом руководство регулятора сообщило в ответ на письмо Ассоциации блогеров и агентств. Объединение просило Роскомнадзор прояснить, требуется ли маркировка в запрещенной соцсети и нужно ли передавать отчетность в Единый реестр интернет-рекламы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прежде в Федеральной антимонопольной службе указывали, что Instagram в России заблокирован и недоступен, поэтому контролировать и маркировать нечего. Впрочем, Роскомнадзор посчитал иначе, рассказала “Ъ FM” президент Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова: «С маркировкой рекламы была непонятная ситуация. Какое-то количество постов выходило без нее, какое-то — с ней.

И малый, и средний бизнес все равно активно пользовался услугами блогеров на этой площадке. Им очень важно было понять, как не нарушить закон.

В формулировке, которая есть в письме, говорится о том, что доступ к площадке не запрещен, а ограничен, соответственно, у граждан есть возможность с помощью VPN смотреть посты, в том числе рекламные, и они должны быть промаркированы.

По блогерам мы видим, что все пытаются разобраться, что такое ОРД, как правильно ставить токен. Мы как ассоциация выпустили огромную памятку, как его нужно размещать. Думаю, нас ждет еще как минимум полгода аттестационного периода к этому закону. И мы надеемся, что и ФАС, и Роскомнадзор будут лояльны к блогерам, которые что-то делают, но могут ошибаться, например, в подаче отчетности или в том, где находится токен — на картинке или в тексте».

Instagram попал в реестр запрещенных в России сайтов в марте прошлого года. В 2021 году участники рынка инфлюенс-маркетинга оценивали его примерно в 20 млрд руб., пишут «Ведомости». И на Instagram приходилось больше трети бюджетов рекламодателей. В прошлом году рынок интернет-рекламы оценивался уже в 12 млрд руб. А Instagram забирал не более 15% от этой суммы, рассказала медиаэксперт Татьяна Зайцева:

«Чтобы промаркироваться, нам нужно подать определенные сведения в Единый реестр интернет-рекламы. Бренды маркируют свою рекламу и ставят на фотографиях в сторис, в постах. После блокировки осталась самая лояльная российская аудитория. Instagram, который некогда был гигантом, любимчиком многих, сейчас переходит в кабинетные коммуникации, как и Telegram.

В целом число пользователей Instagram сократилось примерно в пять раз. Среднесуточные охваты снизились в три раза. Рекламодатели в целом сократили бюджеты на соцсети на 20%. В основном это связано с уходом крупных иностранных игроков с российского рынка.

Блогеры в Instagram теряют до 50% дохода. Рекламодатели переориентировались на "ВКонтакте", несмотря на некоторые несовершенства, во вторую очередь — на Telegram».

Несмотря на серьезный отток аудитории, многие блогеры продолжают размещать рекламу в Instagram. Однако маркируют контент далеко не все. Будет ли Роскомнадзор контролировать соблюдение правил о маркировке? За инфлюенсерами до 50-100 тыс. подписчиков никто следить не станет, считает блогер Алена Иванова:

«Так как я не крупный блогер, то не ставлю маркировку. Не замечала этого за многими большими авторами, делают такую пометку только единицы. За мелкими инфлюенсерами с 50-100 тыс. подписчиков никто особо следить не будет. Якобы пошел какой-то отток, но цены на услуги у всех только повышаются. Если Роскомнадзор придет и начнет вводить санкции, в первую очередь будут страдать блогеры, люди, которые продвигают свои услуги».

Закон о маркировке рекламы в интернете вступил в силу осенью прошлого года, а с 1 сентября этого за нарушение начали штрафовать. Все коммерческие материалы в сети должны быть помечены и отличаться от обычного контента. За отсутствие идентификатора рекламы — токена, — физлицам грозит штраф до 100 тыс. руб., юрлицам — до 0,5 млн руб.

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Светлана Белова