Бизнес не бросает сети

Каждый третий российский бизнес продолжает продвигаться в запрещенных соцсетях. К таким данным по итогам проведенного опроса пришли аналитики компании Platforma. Чаще всего предприниматели размещают рекламу в Facebook (45%) и Instagram (около 40%) — обе соцсети принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. Чуть больше трети респондентов назвали своей площадкой для продвижения TikTok. С 2022 года пользователи из России не могут загружать и смотреть новые видео на этой площадке, а доступа к международному контенту нет вовсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди российских площадок для продвижения предприниматели чаще всего выбирали VK, затем идут «Яндекс. Директ» и Avito. 22% респондентов назвали Telegram.

И хотя реклама в зарубежных соцсетях сегодня рискованна, предприниматели идут туда за аудиторией, пояснила сооснователь пиар-агентства Vinci Agency Мария Лапук: «Есть инерция пользования, то есть мы все равно пользуемся теми социальными сетями, к которым привыкли. Значит, там есть аудитория. Что в таком случае делают рекламодатели? Используют эту аудиторию.

Возникает вопрос, как конкретно бизнес покупает там рекламу, потому что она в Facebook и Instagram на территории России запрещена, то есть невозможно технически это сделать. Возможно, имеется в виду сотрудничество с блогерами, какие-то другие инструменты.

Вместе с тем, если у Facebook в РФ есть замена — это VK, то у Instagram таковой нет, а там действительно большие цифры.

Очевидно, что российские VK и "Яндекс" — самые простые, доступные и работающие инструментарии, которые остались. Они всегда были большими по объему денег.

Что касается рекламодателей, то, например, банки как финансовые организации сильно перелоцировали бюджет в сторону телевидения. Если мы говорим про общепит, то это часто малый и микробизнес, и поэтому они, скорее всего, используют все доступные возможности.

То, что себе не могут позволить крупные корпорации, скорее всего, могут позволить себе очень небольшие компании. В случае же автопроизводителей и дилеров идет большой передел рынка, ведь из России ушли все западные бренды».

Между тем чаще всего через соцсети продвигают предметы розничной торговли, автомобильной индустрии и услуги общепита, утверждают авторы исследования. По мнению регионального директора по связям с общественностью консалтинговой компании Nikoliers Марата Мурадяна, крупный бизнес не пойдет на запрещенные площадки, а эффективность российских пока не совсем очевидна:

«Что касается Telegram, то пока еще непонятно, как размещать рекламу, и не совсем очевиден выхлоп от нее. Ведь платная публикация при том, что лента часто обновляется, может очень быстро уйти вверх и исчезнуть из поля зрения. Думаю, что сотрудничество с блогерами, скорее всего, не учитывалось.

Вместе с тем у Telegram больше всего шансов занять лидирующие позиции. Что касается размещения рекламы в запрещенных соцсетях, то я бы не стал этого делать, тем более, что с этих площадок идет очень большой отток именно российских пользователей».

По данным аналитического сервиса Digital Budget, с января по сентябрь 2023 года расходы брендов на продвижение в интернете в России превысили 130 млрд руб., что почти на треть больше аналогичного периода 2022-го. У 30 крупнейших рекламодателей совокупный бюджет на эти цели за тот же период вырос на 37% и достиг 53 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба