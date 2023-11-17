BBC: с начала военных действий Украину нелегально покинули около 20 тыс. мужчин

Около 20 тыс. мужчин призывного возраста покинули Украину нелегально после начала военных действий с Россией, сообщает BBC. Еще 21 113 мужчин попытались это сделать, но были пойманы сотрудниками правоохранительных органов, сообщает телеканал со ссылкой на данные, предоставленные Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter, Reuters Фото: Thomas Peter, Reuters

BBC уточнил, что проанализировал данные о нелегальном пересечении границ соседних с Украиной стран — Румынии, Молдавии, Польши, Венгрии и Словакии. Согласно этим данным, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года Украину нелегально покинули 19 740 мужчин призывного возраста, передает телеканал.

По данным украинских властей, из числа пойманных на границе мужчин 14 313 пытались сбежать из страны пешком или вплавь, остальные 6,8 тыс. использовали фиктивные документы, освобождающие от призыва, передает BBC.

Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский заявил телеканалу, что доля тех, кто пытается избежать мобилизации, составляет около 1-5%. По его словам, радикального увеличения числа подлежащих мобилизации не планируется.

24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск, во всех регионах Украины ввели военное положение. 25 февраля был подписан указ о всеобщей мобилизации. 3 сентября 2023 года Минобороны Украины подготовило приказ, разрешающий мобилизовать ограниченно годных к службе, а также утвердило список болезней, которые больше не считаются основанием для признания негодными. 26 октября член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил о планах усилить мобилизацию из-за необходимости формировать новые бригады вооруженных сил Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».