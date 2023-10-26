В Верховной раде заявили о планах усилить мобилизацию

На Украине планируется усиление мобилизации, поскольку возникла необходимость в формировании новых бригад, в том числе из-за потери личного состава. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.

«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады»,— сказал господин Рахманин в интервью изданию «Украинская правда».

24 февраля 2022-го, в день начала российской специальной военной операции, во всех регионах Украины ввели военное положение. 25 февраля был подписан указ о всеобщей мобилизации. В августе 2023-го президент Украины Владимир Зеленский говорил, что военные просили его расширить условия мобилизации.

3 сентября Минобороны Украины подготовило приказ, разрешающий мобилизовать ограниченно годных к службе, а также утвердило список болезней, которые больше не считаются основанием для признания негодными.

Лусине Баласян